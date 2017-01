Naturaleza de Almería en Fitur

En la pasada Feria Internacional del Turismos celebrada en Madrid (FITUR) hemos podido comprobar que la imagen de este año de Almería corresponde a una de nuestras emblemáticas playas enclavadas en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, concretamente la Playa de Mónsul. Las fantásticas imágenes de nuestros espacios naturales como el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, Parque Natural Sierra María-Los Vélez o el Paraje Natural Desierto de Tabernas han servido estos días en Madrid como reclamo turístico para nuestra tierra. Parece que los gestores del Partido Popular, obligados por los datos que ofrece el sector, empiezan a entender que ya el turismo de sol y playa no vende por sí sólo ¡ Bienvenidos ! Aunque haya costado 30 años que son los que han transcurrido desde la declaración de estas zonas como espacios protegidos por la Junta de Andalucía. Gracias a estas políticas pioneras, tildadas aún desde determinados sectores como freno al desarrollo, podemos contar con un gran valor añadido al turismo convencional y nos hace diferentes frente a la oferta turística nacional y mundial. Ya son multitud las empresas repartidas por toda la provincia que ofertan a nuestros visitantes actividades que aportan un gran valor añadido, basadas en el turismo rural, el turismo activo, ecoturismo o geológico, precisamente la promoción de este último, es decir, del Geoparque Cabo de Gata-Níjar ha sido el motivo de nuestra presencia en FITUR, invitados por el el Foro de Geoparques Españoles, a través del Comité Nacional de Geoparques de la Unesco, donde se presentaba el pasado jueves la publicación 'Geoparques: Los destinos más innovadores de turismo sostenible'. Es responsabilidad de todos, no sólo de la Junta de Andalucía, no poner en riesgo este modelo, impulsarlo desde todos los ámbitos y cuidarlo. Nuestros espacios naturales son mucho más que un conjunto de bonitas imágenes llevadas cada año a Madrid, suponen un impresionante acicate al desarrollo local y estamos todos obligados a velar por ellos. La sostenibilidad de las políticas urbanísticas y agrícolas, la mejora de la movilidad sostenible, una correcta gestión de residuos, la asignación de recursos para limpieza de playas y zonas naturales o la mejora de las infraestructuras son materias vitales desde las que administraciones locales y provincial pueden contribuir a mantener estos beneficios ya apuntados y no poner en riesgo "la gallina de los huevos de oro".