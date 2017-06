El buen camino

El buen comportamiento de las exportaciones, que crecieron un 27,4% en el primer trimestre del año, y la apuesta del Gobierno andaluz por el empleo, con 2.000 millones de presupuesto, están permitiendo a Andalucía crecer y crear empleo por encima de la media nacional. Las cifras son positivas, y así lo reflejan distintos indicadores. Sin embargo, no podremos estar satisfechos hasta que no se reduzca considerablemente la alta tasa de paro que tenemos. A pesar de que el Gobierno central no cumpla con las inversiones que necesitan nuestra provincia y el conjunto de la comunidad autónoma o que incumpla lo que dice el Estatuto de Autonomía en cuanto a financiación, Andalucía está demostrando su fortaleza y el liderazgo de su economía con un incremento continuado de las exportaciones, que acumulan ya ocho meses consecutivos de crecimiento. Lejos de dormirse en los laureles, de conformarse con estos datos o de refugiarse en el discurso del daño y el agravio que el Gobierno del PP está ocasionando a nuestra tierra, el Gobierno andaluz que preside Susana Díaz ha dado esta semana un nuevo impulso político a la actividad económica que será determinante para que cualquier propuesta que se considere viable se pueda convertir en una actividad profesional o empresarial.

En este sentido, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento que garantiza el derecho a poner en marcha una iniciativa empresarial, en igualdad de oportunidades, con una cartera de 15 servicios específicos para ello.

Andalucía se convierte así en la primera comunidad autónoma con un sistema público integral para emprender. Entre las principales novedades de la ley destacan los servicios dirigidos a conectar emprendedores e investigación, los dedicados a impulsar iniciativas que se desarrollen en las universidades, así como el desarrollo de acciones concretas para potenciar el emprendimiento en el ámbito rural, el asesoramiento para jóvenes y mujeres o el apoyo a la financiación. La iniciativa del Gobierno andaluz nos va a permitir consolidar nuestro presente y ganarle la partida al futuro con normas que son pioneras en el conjunto del país y que supondrán un antes y un después en el apoyo desde el ámbito de lo público para que el talento y la creatividad se convierta en riqueza y creación de empleo.