Con los funcionarios

Los empleados públicos de la Junta de Andalucía han recuperado desde este lunes su jornada laboral de 35 horas semanales, pese a los intentos del Gobierno central para que esto no ocurriera. El Ejecutivo de Mariano Rajoy fue el que, en 2012, con la excusa de la crisis, obligó a ampliar la jornada laboral de los funcionarios y es el que sigue amenazando a día de hoy con recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Junta de Andalucía de regresar al horario normal. Pero no nos van a parar. Esta recuperación de la jornada de 35 horas se incluye en el calendario de recuperación de derechos de los empleados públicos andaluces que el pasado mes de junio suscribieron la Junta de Andalucía y los sindicatos representados en la Mesa General de la Función Pública, y a ese compromiso se debe el Gobierno andaluz.

En Andalucía actuamos de manera diferente y con esta decisión lo demostramos una vez más. El Gobierno andaluz prometió que, en el momento en el que se reactivara la economía, empezarían a recuperarse derechos y así está siendo. La Junta se está volcando para compensar el esfuerzo que asumieron los empleados públicos en los años más duros de la crisis y va a hacer lo necesario para que puedan recuperar todos sus derechos y se reconozca su profesionalidad al frente de los servicios públicos.

Además, esta vuelta a la jornada de 35 horas no sólo va a beneficiar a 260.000 empleados públicos de la administración andaluza, sino que también permitirá que aumenten las oportunidades de empleo público en la comunidad, haciendo posible la creación, de forma inmediata, de entre 7.000 y 10.000 puestos de trabajo, siempre que el Gobierno no presente un recurso. Estamos ante una medida buena, buena sin paliativos, por lo que consideramos que el Gobierno de Rajoy debería reconsiderar su postura y no recurrir el decreto ley andaluz ante el Tribunal Constitucional. Antes que decantarse por el 'boicot', el Ejecutivo de Rajoy haría mejor en plantearse imitar a Andalucía y devolver la jornada laboral de 35 horas al conjunto de los empleados de la Administración del Estado, que también tienen derecho a que sus condiciones de trabajo mejoren al ritmo que lo hace la economía del país.