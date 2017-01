Un gran debut

La nueva ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, se ha estrenado en el cargo por todo lo alto. Su gran debut ha consistido en revelar a los medios la agenda oculta del Gobierno con el tema del copago, levantando tal escándalo que hasta el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, visiblemente incómodo, tuvo que salir a la palestra para intentar quitarle hierro al asunto.

Por mucho que ahora intenten suavizar las cosas, Montserrat fue clara a principios de esta semana, cuando abogó por subirles a los pensionistas el copago de los medicamentos. Lo hizo, además, comparando a los pensionistas con los parados de larga duración, lo que resulta intolerable. No se puede enfrentar a dos colectivos en situación de vulnerabilidad y menos para justificar una medida de este tipo.

Lo que debería hacer el Gobierno con el copago no es subirlo: es quitarlo. Primero, porque el copago farmacéutico ha supuesto un durísimo castigo para cientos de miles de pensionistas que tienen una economía precaria y que no merecen que se les penalice más. Y segundo, porque está demostrado que hay fórmulas mucho más eficaces para reducir el gasto público en sanidad. Basta mirar a Andalucía para encontrar una de estas fórmulas. Me estoy refiriendo a las subastas para la compra de medicamentos que el Gobierno andaluz viene realizando desde hace años y que han permitido ahorrar más de 413 millones de euros desde su implantación. Este ahorro se ha conseguido, insisto, por medio de reducir los cuantiosos beneficios de la industria farmacéutica, y no hurgando en el bolsillo de los pacientes, como hace siempre el PP.

Mientras el Gobierno de Rajoy siga intentando castigar a los ciudadanos, el Gobierno de Susana Díaz seguirá intentando minimizar los efectos de estas medidas. Hay que recordar, por ejemplo, que desde la aplicación, en 2012, del copago farmacéutico en España, los pensionistas en Andalucía no han tenido que adelantar el dinero del copago farmacéutico, cifrado en 152,2 millones de euros, gracias a que esa cantidad la ha puesto la Junta de Andalucía. Y una cosa más: por mucho que quiera el Gobierno, en España no se va a aprobar ningún incremento del copago farmacéutico para los pensionistas porque el PSOE va a votar en contra. Así de rotundo. Los socialistas estamos en el Congreso para serles útiles a los ciudadanos y para controlar a un Gobierno que merece estar bajo control.