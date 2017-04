Más y mejor empleo

Ll empleo, o más bien la falta de él, es la principal preocupación de todos los españoles. Así lo dicen las encuestas, una detrás de otra: Casi 75 de cada cien personas a las que se les pregunta siguen situando al paro entre las cuestiones que mayor inquietud le causan. Quiere esto decir que, a pesar de que el Gobierno siga vendiendo la idea de que hemos superado la crisis económica, lo cierto es que esa recuperación no está llegando a las personas - o ciertamente no la perciben así-, puesto que ven aún con mucha incertidumbre tanto el panorama económico actual como los posibles efectos positivos que esa coyuntura pueda tener en el mercado laboral. En cualquier caso, La Encuesta de Población Activa (EPA) que conocimos ayer es un soplo de aire fresco en un escenario donde escasea el optimismo, al arrojar datos muy positivos tanto para el conjunto de Andalucía como de Almería, donde el paro ha descendido en 47.900 y 12.300 personas, respectivamente. Sin embargo, no podemos echar las campanas al vuelo puesto que seguimos teniendo una tasa de paro muy alta y los contratos que se realizan, en un número importante, llevan el sello de la precariedad. Todo esto provoca que muchas personas sigan teniendo dificultades para llegar a final de mes a pesar de tener un trabajo, lo que no deja de ser un hecho absolutamente frustrante. De la misma manera, es necesario subrayar que los datos que aporta la EPA serían mucho mejores si el Gobierno de Rajoy atendiera la petición que hemos realizado en reiteradas ocasiones para que apruebe un plan especial de empleo en Andalucía. En lugar de arrimar el hombro, rechaza una y otra vez esta propuesta. Tampoco es de recibo que Rajoy se ponga de perfil con los parados - casi la mitad de ellos en Almería no perciben ninguna prestación por desempleo- y que a esa indolencia le sume los brutales recortes que ha aplicado, como ya he comentado en anteriores ocasiones, a las Políticas Activas de Empleo. A las puertas de un nuevo Primero de Mayo, del día internacional de los trabajadores, los socialistas volvemos a revindicar la necesidad de derogar la infame reforma laboral que aprobó el PP durante su mayoría absolutísima. Los trabajadores y las trabajadoras necesitan recuperar con urgencia sus derechos, y fundamentalmente necesitan que el nuevo empleo que se cree deje de ser temporal, por horas y lleve aparejado un salario digno.