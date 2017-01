Más y mejores buses urbanos

Uno de los objetivos de las ciudades modernas es reducir la emisión de contaminantes y ello pasa, inexorablemente, por una reducción de la utilización del vehículo privado que, por otra parte, solo es posible si contamos con una oferta de transporte público atractiva. Sin duda, el nivel de satisfacción de los usuarios es un factor determinante para fomentarlo, ya que un servicio que no cubra con las expectativas de calidad y coste tendrá como consecuencia un reducido uso. El Ayuntamiento de Almería aprobó en junio de 2015 el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), una herramienta que permitirá hacer de la ciudad un lugar más cómodo, más accesible, en el que la convivencia sea mejor, en el que haya espacios para el peatón, para la bicicleta, para el transporte público y el privado, siempre con equilibrio, y en el que se cuiden mejor los recursos existentes, la accesibilidad y la calidad de vida de las personas. Como no podría ser de otra manera, estamos siguiendo las líneas marcadas en él para conseguir los objetivos establecidos, entre ellos aumentar los niveles de calidad exigidos al transporte público colectivo de viajeros, lo que ya está dando sus frutos. Durante el año 2016, el servicio de autobús urbano, que gestiona la empresa Surbus, registró 7.923.850 viajeros, un incremento del 2,05 por ciento con respecto a 2015. Un crecimiento que se ha mantenido constante en los tres últimos ejercicios, según desveló el pasado viernes, el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, durante la presentación de dos nuevos autobuses articulados que vienen a aumentar la capacidad en aquellas líneas con más demanda. En concreto, los nuevos vehículos reforzarán y mejorarán el servicio fundamentalmente en las líneas que conectan la Universidad y en las líneas de alta ocupación, como pueden ser la 11, 12, 18 y 30 (ejes Torrecárdenas-Centro-Universidad y Retamar Centro. Con estas incorporaciones de flota, el Ayuntamiento cumple su compromiso de trabajar en la mejora constante del servicio con vehículos modernos, seguros, eficientes, cómodos, adaptados y puntuales. Pero no nos damos por satisfechos y en el mes de abril se sumarán seis nuevos autobuses, con lo que la antigüedad media del parque móvil quedará establecida en 3,67 años. Además de mejorar las comunicaciones, queremos favorecer la protección del medio ambiente, el ahorro energético y el impulso del desarrollo económico siempre con el propósito de hacer de Almería una ciudad más funcional, cómoda y eficiente. Y en ello estamos trabajando.