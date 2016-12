A propósito de la refundación de la izquierda

Querida Aure, bajo la sensación narcótica del Vértice, puede ser que mis comentarios hayan sonado de otra manera, quizá más improvisados o frívolos, pero me reafirmo en aquello que te dije: el hombre es tiempo. Desbocado e incontrolable, pero, en definitiva, tiempo. De ahí la importancia que tiene conocer cómo el mismo se consume, en qué lo empleamos. Por ello, asumir, sin más, el tiempo perdido, puede resultar un error irreparable. Así que estoy de acuerdo con quienes piensan que el socialismo tiene que darse un respiro a fin de repensar su objetivo político. No es momento de señalar culpables, sino de evaluar el destino del grupo, su estrategia ideológica y política. Construir sin prisas, intentando que no se repitan errores pasados. En mi opinión -absolutamente irrelevante, por otra parte-, en el arco político actual, el concepto de derechas e izquierdas está siendo superado por nociones más reales y modernas que recogen posiciones ideológicas transversales desde las que afrontar los problemas que en la actualidad acucian a las civilizaciones más avanzadas: migraciones, violencia terrorista, globalización, degradación del trabajo, etc.

Podemos y PSOE, de origen identitario e ideológico parecido, sin embargo, afrontan la estrategia política de solución a los problemas de una manera muy distinta, sin duda porque sobre los socialistas pesan de forma importante diversas responsabilidades de gobierno, circunstancia esta que, a los ojos de los que más gritan, y como un estigma, acerca al partido socialista a los espacios ocupados por el centro derecha. El PSOE ha de ser consciente que los grandes logros sociales conseguidos durante el siglo XX están plenamente asumidos por nuestros ordenamientos jurídicos, e incluso son defendidos por una derecha moderada. Ello no debilita la necesidad de que se sigan defendiendo y ampliando los derechos adquiridos, pero, no cabe duda de que ello condiciona la estrategia ideológica y política. Si a esto le unimos que hoy la derecha más rancia se muestra tan proteccionista como la izquierda radical, se puede apreciar la estrechura del espacio en el que están llamados a moverse aquellos que ocupan un espacio ideológico de moderación. Y por eso me pregunto si, en esta encrucijada, el PSOE decidirá reinventarse o por el contrario primará la posición de quienes prefieren que se eche al monte.