COAG reclama a la Junta una respuesta al problema del agua

No porque lleve tres semanas lloviendo casi sin descanso el sector agrario se va a olvidar de reclamar una adecuada gestión del agua que evite la situación de sequía en que se encontraba Andalucía antes de que empezaran las lluvias. Sin ir más lejos, éste ha sido uno de los temas principales que la organización agraria COAG-Andalucía, encabezada por el secretario general, Miguel López, trató en la reunión que ha mantenido hace unos días con el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro.

López Sierra ha planteado al consejero la necesidad de corregir las grandes pérdidas que se producen por las malas condiciones en las que se encuentran las redes primarias, a lo que Sánchez Haro respondió que la mayor parte de las obras que hay que hacer están declaradas de interés general, aunque falta llevarlas a cabo, y que los productores deben mejorar todo lo posible el uso que hacen del agua.

La Consejería ha solicitado que el sistema de auditoría y control sea únicoSánchez Haro, a favor de actualizar los precios de activación del almacenamiento público

El secretario general de COAG-Andalucía reconoció que los agricultores y ganaderos también tienen que modificar determinados sistemas de regadío que hoy traen grandes consumos y hacer una política de ahorro y de contención, pero añadió que "la eficiencia sobre el terreno, sobre la forma de aplicar el agua está siendo mucho más importante por parte de los productores que por parte de las instituciones responsables de esa red primaria". "No podemos olvidar -insistió- que el agua es un elemento fundamental para sostener el tejido productivo en Andalucía, con un sector agroalimentario que mueve ya por encima de los 26.000 millones".

Miguel López indicó al consejero andaluz de Agricultura que "no podemos renunciar a mejorar la gestión del agua y hay que seguir creciendo, ganando mercado y valor añadido, y fortaleciendo nuestras posiciones económicas y de empleo y, en este sentido, Andalucía tiene que dar una respuesta", aseveró.

Además, COAG Andalucía ha colaborado en el documento de observaciones al Plan Especial de Sequía del Guadalquivir, actualmente en borrador y en proceso de consulta pública. La organización considera imprescindible que el Ministerio fije, de manera consensuada con el sector, unos criterios para distribuir el agua en caso de sequía primando el componente social y agronómico

Sánchez Haro estuvo acompañado en su visita a la sede de COAG Andalucía por el viceconsejero, Ricardo Domínguez; el secretario general de Agricultura, Rafael Peral; la secretaria general de Fondos Agrarios, Concha Cobos; la jefa de Gabinete, Mar Cátedra, y el delegado territorial en Sevilla, Segundo Benítez. Por parte de COAG Andalucía estuvieron presentes el secretario de Organización, Eduardo López; los miembros que componen la Ejecutiva Regional y representantes de las ejecutivas provinciales de todas las uniones andaluzas, así como de Ceres Andalucía y Juventudes Agrarias de COAG Andalucía.

En la reunión se abordaron distintos cuestiones como la Ley de Agricultura y tuvo especial relevancia la demanda de la organización agraria sobre la necesidad de agilizar y simplificar las gestiones administrativas que afectan a los agricultores y ganaderos.

También se abordó el nuevo marco de la PAC y, especialmente, los movimientos hacia el futuro escenario, y el papel que Andalucía debe jugar, tras haber sido la gran perjudicada en la última reforma.

López transmitió a los representantes de la Junta de Andalucía las inquietudes de la organización agraria pues "estamos preocupados con el proceso de reforma abierto en la política comunitaria". "Abrir los reglamentos comunitarios -dijo- es no saber cómo van a quedar al final los presupuestos y ya tenemos la experiencia de la aplicación de la reforma anterior, con unas consecuencias muy claras: Europa recortó 690 millones a toda España y Andalucía ha perdido más de 600; es decir, que nuestra comunidad autónoma ha sufrido la mayor parte del recorte que Bruselas hizo a nuestro país".

El secretario general de COAG Andalucía mantuvo que "esto es así a pesar de que Andalucía es una comunidad que ha podido mantener a la población en el medio rural". Explicó que el Congreso de los Diputados está estudiando cómo abordar el despoblamiento del medio rural "cuando eso es sencillo: en el medio rural o hay economía o no podemos fijar población. Si no hay economía y empleo, la población se tiene que marchar; no estropeemos lo que está funcionando en Andalucía, que también va ligado a la aplicación de otras políticas sociales", defendió.

Miguel López agradeció al consejero y a su equipo la visita a la sede de COAG para mantener esta reunión de trabajo, con el objetivo de "sacar conclusiones y avanzar en el diseño de elementos que nos ayuden a posicionarnos ante los retos tan importantes que tenemos".

Sobre el nuevo marco de la PAC, el consejero de Agricultura respondió a López Sierra que "es necesario que se clarifique el papel de las regiones en el nuevo modelo y que se rechace de forma explícita la cofinanciación de las ayudas directas". El representante del Gobierno andaluz agregó que también entiende que "hasta el momento son insuficientes las referencias a la Organización Común de Mercado (OCM) única".

Sánchez Haro insistió, en el marco de la reunión con el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, y su Comisión Ejecutiva, en que es "fundamental" para Andalucía que se actualicen los parámetros que regulan el desencadenamiento de las medidas de mercado, como, por ejemplo, los precios de activación del almacenamiento público de aceite de oliva, tras más de 20 años sin ser revisados.

Esto, a su juicio, ha de venir acompañado de un avance en las especificidades del sector en la aplicación del derecho de la competencia, para que las organizaciones de productores puedan tomar decisiones colectivas de regulación de la producción y aumente así el peso de los agricultores y los ganaderos en la cada de valor.

El consejero trasladó a la cúpula de COAG Andalucía que la simplificación y la agilización es otra de las prioridades de su departamento, de ahí que se haya solicitado que el sistema de auditoría y control sea único y proporcional, basado en el uso intenso y generalizado de las herramientas TIC y las imágenes satelitales.

Un ejemplo de esta "falta de proporcionalidad" es, en palabras de Sánchez Haro, el régimen simplificado de pequeños agricultores, que ha sufrido en Andalucía una reducción del 30% debido al estricto sistema de penalizaciones establecidos en los reglamentos.

Por otro lado, el responsable del Gobierno autonómico ha animado a COAG Andalucía a "trabajar juntos" para impulsar la igualdad real y efectiva en la actividad agraria. "Es una prioridad que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde en los órganos de decisión de cooperativas, empresas y entidades de interlocución", subrayó.

En su opinión, es "vital" que la futura PAC que plantea la Comisión Europea (CE) incida de manera directa en ello "y, a diferencia de Andalucía, no lo hace". Al hilo de ello, aludió a la aprobación y ejecución del "I Plan de Igualdad de Oportunidades de Andalucía. Horizonte 2020".