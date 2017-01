COAG reclama mecanismos de regulación del mercado cuanto antes

Los productores, y en este caso la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), reclaman la puesta en marcha de mecanismos de regulación del mercado del aceite de oliva, para evitar las inevitables especulaciones que se producen en el sector cuando se barajan las variables producción y precio, porque se trabaja con previsiones de aforo que marcan el valor del aceite antes de confirmarse.

Cuando estamos en la recta final de la campaña de recolección de la aceituna, COAG considera que el sector está consiguiendo una relación calidad/precio que califica de "equilibrada y sostenible para los productores". Explica "que la evolución en las dos últimas campañas demuestra que el sector no es excedentario y tiene capacidad para poner en el mercado todo el aceite de oliva que se produce a precios remuneradores". COAG acusa a la industria envasadora de mantener una estrategia permanente durante los últimos años, para mostrar que el sector español es excedentario en aceite de oliva y así mantener los precios bajos.

En su opinión, "la realidad evidencia que, tras varios años de cosechas medias, nos encontramos con la suficiente madurez para permitir unos precios estables que beneficien a productores, industriales y consumidores". En COAG consideran que el problema del sector del olivar no son los excedentes pues "las exportaciones crecen, como lo hace el reconocimiento y valoración en el exterior del aceite de oliva como un producto con unas características saludables de primer orden". A ello hay que sumarle los condicionantes meteorológicos que también afectan al cultivo. "En definitiva, el problema estructural del olivar no son los excedentes, porque no sobra aceite, sino la volatilidad de los precios", señala Gregorio López, responsable de olivar de COAG.

Advierte que en esta coyuntura, "es vital abordar, de una vez por todas, la puesta en marcha de mecanismos de regulación de mercado, tal y como recoge la PAC, para dotar al sector de la estabilidad necesaria". "Tras años de pérdidas para los olivareros, el escenario actual nos permite ser moderadamente optimistas. Una reducción de cosecha por falta de lluvias y el buen ritmo de comercialización permiten vislumbrar una fortaleza de los precios, que afortunadamente superan los costes de producción; 2,50euros/kg según datos del Mapama", vaticina López.

De ahí, que COAG considere que el momento actual, con oferta, demanda y precios que se presumen estables, es idóneo para buscar soluciones y poner en marcha las medidas que el sector necesita. A su juicio, es momento de que se cumpla la promesa recogida en la última reforma de la PAC, según la cual se revisarían y actualizarían los umbrales de desencadenamiento automático del almacenamiento privado. "Así aparece recogido en el reglamento de la OCM única, sin que, transcurridos tres años, se haya hecho nada", agregan.

En cuanto a la recolección de la aceituna de almazara, avanza a buen ritmo y los datos parciales confirman lo que COAG ya avanzaba al inicio de la campaña, coincidiendo con la presentación del aforo de la Consejería de Agricultura: que no se van a cumplir las previsiones, que cifraban la producción de aceite de oliva para toda España en 1,38 millones de toneladas.

COAG advierte que esta cifra se va a reducir de manera considerable por dos motivos: porque se está recolectando menos aceituna, un 15% menos, y porque el rendimiento graso de la misma es inferior en varios puntos al de un año normal, circunstancias provocadas por las altas temperaturas y la sequía que ha sufrido el cultivo. Explican que las posteriores lluvias han servido para salvar los árboles y tener mejores perspectivas para la próxima campaña, pero han llegado tarde para la actual. "No obstante -añaden- hay que destacar que la calidad en esta campaña es excepcional porque casi todo el fruto se está recogiendo del árbol; apenas se ha caído nada al suelo".

También la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) constata el retraso en la campaña de aceituna de al menos un mes. Asaja Córdoba ha informado de que la campaña de la aceituna en esta provincia se encuentra bastante avanzada, estando en torno al 70%, con rendimientos muy variables por zonas, situándose la media entre el 18% y 19% y una calidad muy óptima en todas las zonas de la provincia de Córdoba.

Las áreas más adelantadas en esta campaña de aceituna están siendo la campiña, la Sierra y Los Pedroches al encontrarse actualmente por encima del 85% e incluso en algunas zonas alrededor del 90%. En el lado opuesto, se encuentra la Subbética con una cifra aproximada del 60%.

Los últimos datos oficiales de la AICA indicaban que se habían producido en la provincia cordobesa 102.665 toneladas de aceite; en Andalucía, 422.000 y en España 545.000 tm.

La ausencia de lluvias en lo que llevamos del mes de enero ha hecho que estas cifras se hayan incrementado de forma importante a lo largo de estas tres primeras semanas de enero, como se confirmará cuando se publiquen los datos a 31 de enero. También hay que destacar, que a 31 de diciembre, las existencias son mucho menores que el año pasado por esas mismas fechas y que la media de los últimos cinco años.

Asaja Córdoba destaca que las salidas al mercado a 31 de diciembre, se han estimado en 112.000 toneladas, algo menores que el mes de noviembre, pero por encima de la media de salidas de esta campaña y superior en 10.100 toneladas al mismo periodo del año pasado. En los tres primeros meses de campaña, salieron 338.000 toneladas al mercado. Esto denota un buen ritmo aún teniendo en cuenta el buen nivel de precios que no ha afectado negativamente. Las existencias de aceite a 31 de diciembre fueron de 564.600 toneladas, cuando el año pasado por estas mismas fechas había 812.000 toneladas y la media de los últimos cinco años fue de 777.000 toneladas. Son, con diferencia, las menores existencias para finales de año del último lustro. En enero se está recogiendo mucha aceituna, por lo que Asaja Córdoba cree que habrá que esperar los datos de este mes para valorar definitivamente si las cifras se acercan a los aforos.

En Jaén, y según las cifras provisionales de AICA a las que ha tenido acceso Asaja-Jaén, se habían producido a 31 de diciembre algo más de 174.000 toneladas, menos de un tercio de la cosecha estimada en el aforo de la Junta.