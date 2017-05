Citripar, 'biosolución' para controlar cochinilla en cítricos sin dejar residuo

Investigación de años para el estudio de las plagas

El camino hasta llegar a las nuevas soluciones biológicas para las principales plagas de los cítricos no ha sido fácil. Hace varios años la compañía Koppert decidió apostar por la inversión para el estudio de las plagas, desde sus ciclos vitales hasta la identificación de los enemigos naturales idóneos. "Nuestras soluciones biológicas para cítricos son rentables, sostenibles, no dejan residuos y además no generan resistencias, nuestras técnicas no pierden eficacia con el paso del tiempo", explica Gonzalo García, director comercial de Koppert en Andalucía occidental. Desde Koppert España, confirman que los agricultores y el resto de operadores de la cadena alimentaria están sabiendo apreciar el diferencial de calidad que aportan sus innovadoras soluciones biológicas.