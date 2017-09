Diseñando la nueva hoja de ruta hasta el 2021

Los próximos días 4 y 5 de octubre, el cooperativismo agroalimentario andaluz tiene una cita ineludible en Jaén. Como cada cuatro años, desde la federación organizamos un evento de gran envergadura, a fin de hacer un análisis de en qué momento se encuentra el cooperativismo, cómo ha sido su desarrollo y, sobre todo, cuáles son los principales retos que tenemos por delante.

Actualmente, el cooperativismo agroalimentario de Andalucía goza de una salud envidiable. Atrás han quedado los peores momentos de la crisis económica, los cuales hemos logrado superar manteniendo tanto el número de empresas como el empleo. Y no sólo eso. Las cooperativas han seguido creciendo y hoy facturan un 30% más que en 2013, fecha de nuestro anterior congreso.

Actualmente el cooperativismo andaluz goza de una salud envidiable

Hemos pasado de los 5.956 millones de euros a los 7.784, lo que supone más de un 5% del Producto Interior Bruto de Andalucía (PIB) en estos momentos, y hemos crecido, asimismo, en número de socios. Si hace cuatro años las cooperativas sumaban 269.525 agricultores y ganaderos, nuestro último registro arroja el dato de 276.206. De nuestras 664 cooperativas depende el empleo directo de 350.000 personas en la región, además de muchos puestos de trabajo en empresas auxiliares ligadas a su actividad, esto es, empresas de transporte, de piensos, de semillas y fitosanitarios, etc.

Me gusta hacer énfasis en los datos porque son la mejor presentación que tenemos, el mejor síntoma de nuestra buena salud y el punto de partida para el encuentro que en unos pocos días vamos a celebrar. En cualquier caso, todo no son cifras y es preciso hacer autocrítica. Obviamente, nos queda mucho trabajo por hacer en diferentes áreas, así como muchos los retos que afrontar.

A nivel de empresas, tenemos que seguir invirtiendo en I+D+i para ofrecer a los consumidores mayor variedad de productos, en diferentes presentaciones, al tiempo que incrementar el valor añadido que nuestros socios reciben por sus producciones, haciendo con ello más atractiva la actividad y favoreciendo el relevo generacional. Tenemos que potenciar y crear marcas y no continuar vendiendo fundamentalmente a granel, siendo esto especialmente difícil en un mercado saturado de referencias, por lo que apoyarnos en estructuras con dimensión resulta esencial. Igualmente, es imprescindible proseguir avanzando en internacionalización, a través de alianzas y de estructuras de comercialización en países europeos y terceros.

Por otra parte, en el ámbito político nuestras cooperativas tendrán que sortear las novedades, a priori desfavorables, que nos traiga la nueva PAC, a partir de 2020, así como la resolución del Brexit en Reino Unido y el proteccionismo creciente en Estados Unidos, sin olvidar la evolución del veto ruso a nuestras importaciones, para lo cual se hará primordial continuar fortaleciéndonos como empresas, seguir fomentando los procesos de integración, intensificar la presencia en otros mercados y trabajar la apertura de nuevos destinos.

Al margen de todo esto, como federación también nos preocupa y mucho continuar incrementando la eficacia, eficiencia y rentabilidad de las explotaciones de los socios de nuestras cooperativas, donde el agua, en un momento en el que se habla nuevamente de sequía, es un bien esencial para su competitividad. Necesitamos un plan, un pacto de instituciones para garantizar el agua a agricultores y ganaderos; tanto a los que ya tienen como a los que no, dado que cada vez es menos rentable y viable gestionar una explotación sin agua.

Además, queremos que nuestros socios se suban al carro de la digitalización, del llamado big data, con todos los beneficios que puede reportar su aplicación en la cuenta de resultados de su explotación. Queremos, igualmente, que se involucren en la actividad de su cooperativa, que nos hagan llegar sus inquietudes, que participen y que, juntos, logremos empresas más fuertes.

De todo ello y mucho más es de lo que hablaremos y debatiremos los días 4 y 5 de octubre en nuestro próximo congreso en Jaén, de la mano de profesionales del ámbito nacional y europeo, representantes de cooperativas, empresas, entidades e instituciones relacionadas con este apasionante sector, que está más vivo que nunca.

Lo haremos bajo el lema Creando, creciendo y cambiando, pues en el mundo globalizado en el que nos encontramos, donde lo que es válido hoy no lo es mañana, todos estamos obligados a cambiar para seguir adaptándonos, máxime si nuestro objetivo no es sólo mantenernos, sino asimismo, seguir creando (productos, proyectos, riqueza, empleo, etc.) y creciendo (en socios, en facturación, en internacionalización, etc.). Y es que como decía Einstein, haciendo siempre lo mismo, nunca lograremos resultados diferentes.

En definitiva, el 5º Congreso de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía nos permitirá hacer una radiografía del momento actual, compararla con la de hace cuatro años y, a partir del diagnóstico y de los retos del sector, intrínsecos y extrínsecos, elaborar la hoja de ruta de aquí a 2021. Una cita obligatoria, en la que seguimos trabajando.