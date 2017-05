Feragua destaca el esfuerzo de los regantes

Tras los acuerdos adoptados en la Comisión de Desembalse en la última reunión de su consejo, el secretario general de Feragua, Pedro Parias, destacó el esfuerzo realizado por parte de los regantes de reducir sus dotaciones en aproximadamente un 10 %, "en base a una situación hidrológica de prealerta que tras la campaña de riego se convertirá en Alerta, con dotaciones futuras pendientes de las lluvias del otoño-invierno próximo", dijo.

Parias destacó que se han reducido en un 10 % los volúmenes destinados al sector arrocero, que pasan de 400 hectómetros en 2016 a 360 hectómetros cúbicos en esta campaña, y los volúmenes destinados a riegos extraordinarios (de 50 a 45) y riego de apoyo del olivar (de 20 a 18), "es decir un esfuerzo colectivo de ahorro de un 10 %". "Realmente, con el desembalse de 1,200 hectómetros aprobados a partir del 1 de mayo, vamos a tener una campaña muy apretada y justa", agregó. Explicó el secretario general de Feragua que "el año pasado consumimos sobre 1.250 hectómetros cúbicos, teniendo un abril y mayo muy lluvioso que ayudaron a que se desembalsaran menos recursos para el regadío y a que las tablas de arroz se llenarán en parte con escorrentías". "Este año -agregó-, según como se comporte mayo de lluvias, nos ayudará a reducir los consumos y a llenar las tablas de arroz con escorrentías o, si es seco, se necesitará un desembalse mayor para atender las demandas y el llenado de las tablas de arroz. En fin, sería muy positivo que mayo fuera un mes lluvioso".

El pleno de la Comisión de Desembalse de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) aprobó un desembalse de 1.200 hectómetros cúbicos para el riego de los cultivos del Sistema de Regulación General durante la presente campaña.

Dada la gravedad de la situación de sequía en todo el país, el pasado viernes se celebró una reunión con la participación del Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias. En ella, Asaja hizo llegar al Mapama un documento que recoge la grave situación de sequía por la que atraviesa el sector productor agrario y el conjunto de medidas que se deberían adoptar para paliar los efectos que la sequía está dejando tanto en las producciones de secano y regadío, como en la ganadería.

Asaja reclama la modificación de normativas que permitan: aprovechamiento a diente de las siembras, siega en verde, enterramientos en verde, autorización de riegos de socorro a cultivos leñosos etc., sin que afecten a las ayudas de la PAC. Este paquete de medidas no tiene coste alguno por lo que no necesitaría previsión presupuestaria.

También pide ayudas directas de mínimos en las explotaciones donde hayan tenido "cosecha 0" como consecuencia de la sequía y por tanto no haya ingresos.