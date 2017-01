Malherbología y su control

La cátedra Adama es una colaboración entre la empresa Adama Agriculture España S.A. y la Universidad de Sevilla, cuyo objetivo es fomentar la docencia la investigación y la transferencia de conocimiento en el campo de la Malherbología. Esta cátedra Universidad-Empresa es la primera y, de momento, la única dedicada a la Malherbología y la única con sede en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica.

Pero no es la única de la Universidad de Sevilla, que cuenta en este momento con más de 30 cátedras patrocinadas por empresas. Todas ellas tienen en común el objetivo de promover actividades docentes y de investigación sobre problemas reales.

La cátedra Adama y la Sociedad Española de Malherbología tienen programas en común

¿Qué es y para qué sirve la Malherbología? La Malherbología es la ciencia que se dedica al manejo de los problemas causados por las malas hierbas.

Las malas hierbas no tienen por qué estar restringidas al ámbito agrario, aunque aquí es donde causan los mayores problemas. Los agricultores saben que las malas hierbas pueden reducir considerablemente el rendimiento de sus cultivos y también afectar a la calidad de sus cosechas, y por ello dedican una parte importante de sus recursos a luchar contra ellas. Tanto a nivel nacional como a nivel mundial, los agricultores gastan más dinero en controlar malas hierbas que en ningún otro problema fitosanitario.

La Malherbología ayuda a conocer los puntos vulnerables de las malas hierbas, lo cual permite optimizar la eficacia de los métodos de control disponibles. También ayuda a identificar las especies problemáticas, diferenciándolas de otras especies acompañantes del cultivo que no tienen por qué ser perjudiciales. La Malherbología es una disciplina aplicada que precisa de amplios conocimientos agronómicos, que permite que un Graduado en Ingeniería Agrícola pueda decidir con criterio suficiente si tiene sentido o no actuar contra una mala hierba y en el caso de que se deba actuar hacerlo con la habilidad suficiente para compaginar la rentabilidad económica con el impacto ambiental.

¿Es correcto hablar de malas hierbas? La idoneidad o no del término mala hierba es un tema muy antiguo. En castellano, mala hierba es sinónimo de maleza (término empleado en Latinoamérica). Si no se quiere emplear el calificativo "mala" se pueden usar otros términos como arvense, adventicia, etc., aunque no significan exactamente lo mismo. O quizás fuese más apropiado el de "presunta mala hierba".

¿Dónde se puede estudiar Malherbología? La Malherbología es una disciplina aplicada basada en un amplio conocimiento agronómico por lo que el ámbito natural para su estudio es la titulación de Graduado en Ingeniería Agrícola. En el caso de la Universidad de Sevilla se imparte en la mencionada titulación como parte de la asignatura troncal Sanidad Vegetal. Los estudiantes interesados pueden ampliar conocimientos cursando la asignatura optativa de Malherbología. Adicionalmente se imparte Malherbología en el Máster de Sanidad Vegetal.

¿Qué resultados ha tenido ya la Cátedra Adama en su segundo año de existencia? La cátedra Adama nació en marzo de 2014 y ya se pueden ver los primeros resultados de este proyecto. La cátedra cuenta con un jardín arvense formado por 150 especies de plantas catalogadas como malas hierbas. Se trata de una herramienta docente muy útil para aprender a identificar semillas, plántulas y plantas adultas, pero también sirve para conocer otros parámetros de interés, como las estrategias que utilizan estas plantas para dispersarse en el espacio y en el tiempo. En el ámbito de las nuevas tecnologías, la cátedra ha desarrollado las siguientes apps: 1) MalezappUS-Identificación, con dos versiones (on line y off line), que es una app de ayuda a la identificación de malas hierbas en plántula; 2) MalezappUS-Trigo y MalezappUS-Olivar, que son herramientas de ayuda para el manejo de los problemas de malas hierbas en estos cultivos; 3) MalezappUS-Quiz, que es una especie de juego que sirve para el entrenamiento en la identificación de malas hierbas pero que se puede usar también como examen o cuestionario, y 4) Preinspección ITV, que es una aplicación de ayuda para conocer las posibilidades de pasar la ITV por parte de la maquinaria de aplicación de fitosanitarios.

En el ámbito de la investigación, la cátedra promueve y colabora con la Sociedad Española de Malherbología en un estudio dirigido a conseguir modelos que permitan predecir las emergencias de cinco especies de malas hierbas particularmente problemáticas, por medio de una red de ensayos establecidos en 14 localidades de España. Adicionalmente, la cátedra Adama ha organizado 2 jornadas de puertas abiertas, la primera de ellas en colaboración con el Ifapa sobre manejo de malas hierbas, con un perfil más aplicado y divulgativo, y la segunda dirigida a personas interesadas en ampliar los conocimientos de estadística aplicada a la Malherbología, donde se trataron temas básicos de estadística agrícola hasta la elaboración de modelos de emergencia.

La Cátedra Adama dedica una gran parte de su presupuesto a becas. Este año 2016 ha becado a dos estudiantes del Máster de Sanidad Vegetal. Adicionalmente han obtenido becas de colaboración con los proyectos de la cátedra otros dos alumnos del Máster de Sanidad Vegetal, tres de Grado en Ingeniería Agrícola y una alumna de Grado en Ingeniería Informática.