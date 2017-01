"Mañana será tarde, el cambio de modelo debe ser ahora"

Tras celebrar el 25 anversario de su fundación, Ecovalia se ha consolidado y refuerza su empeño de promoción de la producción ecológica. Su presidente explica que aún queda mucho por hacer, pero aprecia un cambio de tendencia en el consumidor, imprescindible para luchar contra el cambio climático, cuestión en la que la producción ecológica es el principal arma.

-¿Cree que la población en general es consciente de la necesidad de apostar por la alimentación ecológica?

Tememos un recorte radical de los fondos para la PAC en el nuevo marco que se defina para después de 2020"Dentro del agro, actualmente el sector de la producción ecológica es la vanguardia"

-Para nada, sino los datos de consumo no serían los que son. En los últimos meses hemos visto la situación de sequía y después lluvias torrenciales, problemas de contaminación en la capital de España y otras 14 ciudades en situación similar, que el cambio climático es una realidad ya nadie lo discute. Es necesario una visión global para frenarlo y que la ganadería y agricultura gestionan una gran parte de nuestro territorio es una realidad que no se ve. Ya el binomio Ecológico - Salud está más que asumido y que debemos de transmitir es Ecológico - Lucha Cambio Climático. Un litro de aceite ecológico ha conseguido eliminar el CO2 equivalente al que emite mi coche en un mes de ir al trabajo.

-¿Qué cree que es lo que frena al consumidor para comprar alimentos ecológicos: el precio, la falta de distribución...?

-Hasta ahora ha sido tanto el precio, como la disponibilidad del producto, pero esto ha cambiado en dos año. Lo primero es que el consumidor valora el producto ecológico y la realidad del valor de lo que compra, con lo que su percepción ha cambiado, así como la disponibilidad, ya que tanto el canal corto, internet y la distribución han enfocado a este sector , por lo que vemos producto ECO incluso en distribución discount.

-¿Por qué decide el agricultor apostar por la producción ecológica?

-Son agricultores que tienen conciencia de que su producción debe aportar a la sociedad. Son proyectos empresariales que han visto como el agro ha afrontado la crisis económica y dentro del agro el sector de vanguardia es el ecológico. Por eso nuevas incorporaciones al mundo laboral y los relevos generacionales en el sector agroalimentario apuestan claramente por la Producción Ecológica.

-El sector está ganando terreno, pero ¿a un ritmo adecuado?

-Creo que el ritmo hasta el 2016 ha sido lento, pero el trabajo de 25 años está dando resultados. En dos años hemos visto un crecimiento de la transformación y valor añadido de las producciones y ni que decir tiene casi el 50% del consumo a nivel nacional. Esto está cambiando y para mí la garantía es que es un trabajo bien hecho de largo recorrido.

-¿Qué es lo primero que debe cambiar en la PAC post 2020?

-La PAC actual no es accesible para todos los agricultores, los nuevos productores que quieren incorporarse al sistema no tienen las mismas posibilidades de incorporarse de pleno derecho a la totalidad de las ayudas. La PAC debe evolucionar para compensar económicamente a los productores por los servicios que realizan a la sociedad.

-¿Qué opina de los pagos directos? ¿Deben continuar?

-Los pagos directos se constituyeron para compensar la pérdida de renta de los productores agrarios. Hoy en día dichos pagos carecen de funcionalidad dado que no compensan a la totalidad del sector y existen otros mecanismos de mercado más apropiados para garantizar dicha sostenibilidad económica.

-¿Temen que haya un recorte de los fondos comunitarios para la PAC después de 2020?

-Tememos un recorte radical de los fondos. O hacemos participe a la sociedad, sobre la importancia de nuestro sector o estamos perdido y por ahora con el sistema actual no lo hemos conseguido.

-¿Qué le pide al nuevo marco de la PAC?

-El nuevo marco de la PAC debe ser una oportunidad para encontrar al ganadero o agricultor con la sociedad, debemos conseguir que los 300 millones de ciudadanos de la UE nos vean como necesarios en sus vidas y productores de bienes públicos, alimentos, salud, medio ambiente, generadoras de trabajo y por ello deben aportar al sector agrario. Creo que hemos perdido una gran oportunidad en España que nos pasará factura en la próxima negociación de la PAC. No podemos olvidar que no hemos valorado realmente lo que significaría no frenar el despoblamiento rural, sus costes y consecuencias. Estos retos hay que abordarlos, ya que son una realidad al igual que el cambio climático.

-¿Cuál es el objetivo irrenunciable para el sector en 2017?

-Serían muchos, pero es irrenunciable la mitigación del cambio climático; las producciones ecológicas, tanto ganaderas como agrícolas, llevan en su ADN el respeto por el medio ambiente, el cuido de la tierra, incremento de biodiversidad, la salud de las personas y por supuesto el valor añadido de las producciones agrarias. Esto es el objetivo de la Producción Ecológica, no podemos dejar de incidir en el cambio de modelo ahora. Mañana será tarde el cambio es ahora.

-¿Qué balance hace del año que ahora termina?

-Un año bueno, el consumo nacional ha crecido en los dos últimos años por encima del 40% y nos situamos en 1.450 mill de euros, la superficie crece llegando a 2 mill hectáreas y la industria con su valor añadido sigue creciendo. Esto es una radiografía de la realidad del sector. Hemos constatado las grandes diferencia Norte Sur, dentro de la UE, sobre todo con la propuesta de modificación del Reglamento, el que ahora lo tengamos detenido con una alta probabilidad de retirada de la propuesta de modificación, será un éxito para Ecovalia, nuestro Ministerio con el que hemos trabajado codo con codo y por supuesto de los productores.

-¿Cuáles son las necesidades del sector ecológico, qué piden a las administraciones?

-Hay dos cuestiones importantes: una Plan Nacional de apoyo a la Producción Ecológica, con objetivos claros de posicionar a España dentro del entorno Europeo y el consumo. En Ecovalia tenemos el objetivo 2030; para ese año el consumo debe estar en nuestro territorio en el 20% de la alimentación diaria y de cada 100 hectáreas en España, 30 deben ser de Agricultura Ecológica. Y la otra es la unificación de criterios dentro de nuestro propio país para la Producción Ecológica.

-¿Qué es lo que más daño ha hecho al sector el año pasado?

-La ausencia de políticas claras del fomento de la producción ecológica; no se entiende como en el país líder de la agricultura ecológica en Europa, no se hable de la misma. No existen Planes Estatales de Desarrollo, las actuaciones son tímidas a la hora de dotarlas económicamente. Otro año más sin resolver estas cuestiones, ponen freno al desarrollo del mismo.

-¿Qué tuvo de bueno el 2016 ?

-Para nosotros este 2016 ha dejado atrás un aniversario, que más que las buenas cifras, refrendan un proyecto que nació hace esos 25 años. La realidad de tener una Producción Ecológica como respuesta a la actual situación de desequilibrio. Además, podemos ver como se ha consolidado de una manera trasversal a la sociedad, tenemos el primer Hospital Público con sus cocinas certificada, España y Andalucía han sido el escaparate de la Producción Ecológica durante una semana con la celebración del 4º Congreso Europeo de Industrias Ecológicas en Sevilla.

-¿Cuántos socios tiene Ecovalia y cómo ha evolucionado?

-Ecovalia cuenta con más de 15.000 distribuidos principalmente en España, aunque desde hace unos años estamos recibiendo altas de países de nuestro entorno. Hemos pasado en los últimos diez años de una entidad eminentemente andaluza a establecernos sólidamente en el ámbito nacional.