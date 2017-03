"El agro andaluz exporta a la práctica totalidad del planeta"

Desmenuzala realidad exportadora de Andalucía con la precisión del técnico más riguroso, pero también con la calidez que da la confianza en un sector en el que cree porque lo ve evolucionar con solidez y y ritmo: el agroalimentario. Se trata de la consejera delegada de Extenda, Vanessa Bernad, que desvela las fortalezas del agro andaluz que lo llevan a vender sus productos por todo el mundo.

-El último dato de exportaciones publicado por Extenda en febrero habla de un nuevo récord de exportaciones en alimentos y bebidas. ¿Cree que las producciones agroalimentarias andaluzas tienen aún potencial como para que siga creciendo este volumen de exportaciones?

Hay que acabar con los tópicos, Andalucía sola vende mucho más aceite de oliva que Italia entera"

-Efectivamente, en 2016 hemos superado por primera vez la barrera de los 10.000 millones de euros en exportaciones, con un crecimiento del 13%, que es más del doble de la media de España, lo que nos sitúa como primera comunidad autónoma en exportaciones, con casi 4 de cada 10 euros de lo que España vende al mundo.

Son cifras en las que hay que pararse, y valorar el mérito del sector. Estamos hablando de un sector altamente competitivo que presenta un crecimiento medio de más de 500 millones de euros al año en lo que llevamos de década (2010-2016). Eso no se consigue sólo con producción, para lograrlo es necesario materializar una clara apuesta por la calidad y la innovación en todos los procesos de producción y comercialización. No me cabe duda de que, de seguir así, los próximos años Andalucía mantendrá e incluso incrementará el ritmo de crecimiento del que estamos hablando.

-Hay partes del mundo que han empezado cobrar más protagonismo para nuestras exportaciones, como la zona asiática.

-Precisamente nuestra evolución, realidad actual y perspectivas de crecimiento en los mercados asiáticos es lo que sostiene en gran parte mi optimismo. Por las previsiones de crecimiento económico y crecimiento de la clase media que maneja el FMI, Asia y especialmente la zona Asia-Pacífico, va a protagonizar en torno al 60% del crecimiento mundial y, por tanto, del crecimiento del comercio, hasta 2020. El agro andaluz es líder indiscutible en los mercados europeos; está ganando posiciones desde hace años en Estados Unidos, donde entramos mucho más tarde que nuestros competidores, y es líder con nuestros productos estrella menos perecederos en los relativamente nuevos mercados asiáticos. El aceite de oliva, el cárnico y las preparaciones alimenticias son los principales capítulos de venta hacia esta zona. Precisamente Chinas es el país que más crece para el agro andaluz. Es nuestro octavo mercado mundial y el segundo no comunitario, con un 41% más de exportaciones en 2016, hasta alcanzar los 244 millones. Aun así, Estados Unidos continúa siendo nuestro primer destino no comunitario y el sexto mundial, con 535 millones de euros vendidos en 2016. Y en Japón, que es otro mercado asiático estratégico, hemos más que duplicado la factura, hasta los 135 millones en 2016, siendo ya nuestro decimosegundo destino. En China, Andalucía sola vende más del triple de aceite de oliva que toda Italia, habiendo multiplicado nuestra factura por cuatro en lo que llevamos de década, hasta alcanzar los 108 millones en 2016. Es necesario acabar con los tópicos. Hoy día, Andalucía sola vende mucho más aceite de oliva en el mundo que Italia entera, y el liderazgo es muy superior en los nuevos grandes mercados que se abren para este producto.

-¿Y hay otros mercados nuevos o que puedan abrirse para nuestros productos?

-El agro andaluz exporta a la práctica totalidad del planeta. Mas que mercados por abrir, lo que tenemos es mucho potencial de crecimiento aún en muchísimos países de Asia, América, África subsahariana y Oceanía. En Europa, los crecimientos deben llegar de la mano de saltos de calidad, bien con productos gourmet, alimentación ecológica o nuevas gamas en hortofrutícolas. Aun así, dista mucho de ser un mercado saturado para Andalucía.

-El Brexit es un hándicap y una incógnita para los productores andaluces. ¿Tienen iniciativas relacionadas con esta situación?

-En el Gobierno andaluz tenemos constituido un grupo de trabajo que sigue la actualidad sobre este asunto que trabaja coordinado con el Gobierno de la nación. Desde Extenda hemos potenciado cuantitativa y cualitativamente la actividad de apoyo a las empresas en Reino Unido y seguiremos trabajando según se tomen decisiones. Pero, de momento, el Brexit es sobre todo lo que usted dice, una incógnita. Hasta la fecha, lejos de afectar a nuestras exportaciones de alimentos y bebidas, éstas se ha visto notablemente incrementadas, un 17,2% en 2016, lo que significa el tercer mayor crecimiento experimentado por un país de destino el pasado año y el mayor entre todos los mercados europeos. Lo que tenemos muy claro es que nuestros productos y empresas están bien posicionados en este mercado; que los británicos tienen incluidos en su dieta muchos productos mediterráneos a los que no van a renunciar, y que éstos tendrán que seguir llegando en su inmensa mayoría de países de la Unión Europea.

-La mayor parte de las acciones que impulsa Extenda están relacionadas con el sector agroalimentario. ¿Qué porcentaje del total supone?

-El agroalimentario ocupa una parte importantísima de nuestra programación, como también lo ocupa dentro de la factura de las exportaciones andaluzas, hasta el punto de que una de cada tres acciones que organiza Extenda de cualquier tipo tiene como destino el sector agroalimentario, y una de cada cuatro empresas participantes en el total de acciones anuales que desarrollamos es empresa agro. Hablamos de 310 acciones al año, de un total de 986, y de 944 empresas agroalimentarias, de un total de 3.437 empresas participantes en acciones de Extenda en 2016. Estos datos nos indican que las empresas del sector ven a Extenda como un instrumento útil, ya que una cifra equivalente al 60% de las exportadoras regulares de agro y bebidas andaluzas de 2016 (1.565) utilizaron los servicios de Extenda.

-¿Qué frena a las empresas a la hora de apuntarse a las iniciativas de Extenda?

-Si hay algún freno es en empresas de muy reducido tamaño que no están informadas de sus posibilidades. Es un campo en el que seguimos trabajando a través en múltiples acciones de información y formación, también ahora en el ámbito on line. El total de empresas exportadoras del sector en 2016, es decir, aquellas que realizaron alguna operación de venta al exterior, es de 3.579. Casi la mitad (1.565) alcanzan la consideración de exportadoras regulares (cuatro años seguido exportando), cuando la ratio de exportadoras regulares sobre exportadoras en la totalidad de los sectores es del 23%.

-¿Cuál es el futuro de la actividad agraria andaluza cuando tanto se habla de que depende de las subvenciones?

-Sin duda el futuro del agro andaluz está en los mercados internacionales, y el éxito pasa por la calidad y la innovación constante en producción y comercialización. A través de ellas seguiremos creciendo en los mercados en los que ya tenemos liderazgo, y a través de ella alcanzaremos esos liderazgos en los nuevos grandes mercados.