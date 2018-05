"El consumidor español es ya más exigente con la calidad"

La almazara cordobesa Aroden acaba de desembarcar en un nuevo mercado con la entrada de su aceite La Aldea de Don Gil en Suiza, tras conseguir un acuerdo con la distribuidora Manor Food para vender sus aceites de oliva virgen. Hasta ahora, la almazara ya exportaba en Austria, Eslovaquia, Hungría, Canadá, Lituania, China y Taiwán y sus planes no acaban ahí pues aspiran a hacerse sitio en Estados Unidos.

Aroden es una empresa familiar con tradición olivarera desde el siglo XVI y vocación de calidad. Precisamente, el gerente, Luis Torres, subraya en esta entrevista que los consumidores españoles cada vez buscan más la calidad, mientras que antes sólo se guiaban por el precio.

La exportación a Asia ha mermado para los productos de gama baja y ha subido para los de gama alta"La constante fluctuación del precio en origen del aceite dificulta la labor comercial"

-¿Están de enhorabuena por el acuerdo con la distribuidora germano-suiza Manor. ¿Qué va a significar para la empresa?

-Este acuerdo confirma la buena labor comercial que se está realizando y va a suponer un crecimiento en la línea de exportación. Manor es la cadena de supermercados más potente en Suiza, lo que nos garantiza una gran visibilidad para nuestro producto y consolida el mercado centroeuropeo.

-¿Qué porcentaje de sus ventas van al mercado europeo y cómo esperan ampliarlo con la llegada a los supermercado suizos de Manor?

-En la actualidad, el 47% de las exportaciones se destina a países del mercado europeo. Con este nuevo acuerdo, las expectativas de crecimiento son optimistas, pudiendo llegar hasta un 60% una vez que el producto se haya consolidado en Suiza.

-Llevan a Suiza su marca La aldea de don Gil en botella de un litro. ¿Qué características tiene ese aceite? ¿Y por qué ese envase?

-Se trata de un aceite de oliva virgen embotellado en envase de vidrio que comercializaremos en exclusiva para la cadena Suiza, la cual intervino directamente en la selección del formato. Con este artículo se pretende cubrir un sector del mercado que en ese país aún está por desarrollar, siendo un producto de una altísima relación calidad/precio, asequible a prácticamente todos los sectores de la población.

-En 2015 empezaron a vender en Taiwán y China y en Asia también están en Japón, ¿cómo va esa línea de exportación?

-El mercado en Asia tiene dos vertientes bien diferenciadas: por un lado, el cliente que busca un producto de alta calidad como aceites intensos, aromáticos, con muchos matices y está dispuesto a pagar un precio elevado por ellos, y por otro lado, el cliente que busca un producto económico y trabajar con mucho volumen. Partiendo de esto y teniendo en cuenta que el precio en origen se ha incrementado en estas dos últimas campañas, la exportación a Asia se ha visto mermada para los productos de gama baja y sin embargo se incrementa para los de gama alta, que siguen teniendo muy buena aceptación, sobre todo en Japón y Taiwán.

-¿Creen que tienen potencial de crecimiento en Asia?

-Asia sigue siendo un mercado muy atractivo y con mucho potencial de crecimiento. Los productos de alta calidad cada vez son más apreciados. El aceite de oliva, a su vez, se valora por su carácter saludable, lo que facilita la introducción en nuevos mercados. Por otra parte, la constante fluctuación del precio de origen dificulta la labor comercial, pero confiamos en que finalmente se consolide el consumo y el crecimiento de la exportación sea continuo.

-¿Venden en Estados Unidos?

-Estados Unidos es uno de los primeros objetivos en nuestro plan de internacionalización. Ya hemos hecho algunas ventas puntuales y estamos valorando los resultados iniciales, con grandes expectativas de penetración en varios estados.

-¿Temen que traspase al aceite las tasas que el Gobierno de Trump ha puesto a la aceituna?

-Mientras la mayoría de la producción mundial de aceite de oliva esté en la Unión Europea y el consumo en Estados Unidos siga con el nivel actual, no pensamos que haya riesgo de que se impongan estas tasas. Es cierto que en las últimas campañas la producción en EEUU ha aumentado, pero aún está muy por debajo de sus necesidades de consumo. Pero con Trump todo es posible…

-¿Cómo han evolucionado las ventas en el extranjero en la última campaña?

-El crecimiento de la exportación ha sido del 8,5%, un dato que, a pesar de la dificultad de la venta por el elevado precio, ha sido muy satisfactorio.

-¿Cómo ha acabado la actual campaña? ¿Cómo va a afectar la sequía a los aceites?

-La campaña actual ha finalizado con una escasa molturación debido, entre otros factores, a la baja pluviometría en los últimos tres años; una sequía que el olivar ya acusa y más si se une el factor de las elevadas temperaturas en las épocas clave de floración. Confiamos en que este año, con unas lluvias por encima de la media y de momento con temperaturas moderadas, ayude a que el olivar se recupere y en un par de campañas volvamos a los valores normales de producción.

-¿Y el precio en el mercado español? ¿cómo se está portando?

-Las dos últimas campañas han sido de un precio elevado, beneficioso para el agricultor pero con efectos negativos sobre el consumo, que se ha visto mermado. Parte de los consumidores han elegido otro tipo de grasas ante el elevado coste que supone la adquisición del aceite de oliva. Esta situación suele acabar provocando un efecto rebote en el precio, el cual estamos viviendo justo ahora, con una bajada considerable debido a la escasez de la demanda y a la necesidad de vender de muchos productores. Estos altibajos en el precio de origen no favorecen la comercialización, sobre todo en zonas no productoras donde no acaban de asimilar tanta oscilación en el precio de un producto.

-¿Qué novedades tiene sobre su marca de alta calidad Cladivm?

-Vamos a presentar un nuevo formato que nos venían demandando muchos clientes. Es una botella de 100 mililitros que se va a destinar tanto a exportación como a venta en zonas turísticas. Además. También estamos renovando el etiquetado de todos los formatos, adaptándolos a una nueva imagen más limpia y definida, pero manteniendo la esencia que caracteriza a Cladivm desde su creación en 2005.

-¿Qué tendencias observan entre los consumidores españoles? ¿Mantienen sus preferencias o hay cambios y en qué sentido?

-El consumidor español es cada vez más exigente con la calidad del producto, fruto de un mayor conocimiento, aspecto que nos parece muy positivo. Es frecuente que el cliente pida más información sobre variedades, métodos de cultivo, fechas de recolección, etc., cuando hace unos años casi lo único que determinaba la compra es el precio del litro. Para empresas como Aroden, que nos caracterizamos por una producción enfocada a la calidad, el consumidor se está encaminando justo hacia donde queremos que esté: es conocedor del producto, sus características, con nociones de cata y menos preocupado por el precio, sin dejar de ser aún un factor determinante.

-El año pasado han realizado inversiones en sus instalaciones, puede explicarlas.

-Nuestra almazara no se construyó inicialmente con la idea de vender el aceite envasado, ni mucho menos exportando a más de 15 países como pasa en la actualidad. Ha sido un proceso que ha evolucionado año a año y hemos tenido que ir adaptando las instalaciones a ese cambio. Así, la última inversión acometida ha sido la reforma de la zona de envasado y la adquisición de una línea totalmente automatizada que nos facilita mucho la labor.