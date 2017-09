"El consumo nacional de frutos rojos aún no está en su punto"

Entrar con las berries en los mercados asiáticos es la batalla en la que se encuentra luchando Plus Berris, el grupo comercializador de seis empresas productoras de frutos rojos y una de frutas de hueso. El transporte que asegure la calidad del producto es el handicap ahora mismo en el frente internacional, mientras que en el mercado nacional el consumo de los berries aún tiene mucho recorrido. Anuncian para el próximo año interesantes novedades en cuanto a packaging, un terreno en el que Plus Berries mantiene una línea de constante investigación.

-¿En qué fase de desarrollo se encuentra el grupo Plus Berries, formada por Agromartín, Agrícola El Bosque, Frutas Remoino, Frutas Hermanos Pulido, Tilla Berries y Caver?

-Nos encontramos en la fase de consolidación de la oferta de Berries y fruta de hueso. Explorando la diversificación en otros productos y en nuevos mercados.

-¿Cómo ha beneficiado a las empresas que la forman la constitución de esta plataforma de distribución hace siete años?

-Como dice el refrán: "La unión hace la fuerza". Desde 2012, esta unión ha permitido que las distintas empresas del grupo unan sus esfuerzos para comercializar de forma conjunta sus productos, ofreciendo de esta manera a sus clientes una amplia gama tanto de berries como de frutas de hueso, directamente desde el productor. Una innovadora iniciativa que ha facilitado el servicio a los clientes, con la máxima garantía de calidad en sus frutas y que ha permitido al grupo crecer en conjunto, con un objetivo común.

-¿Tiene en perspectiva la incorporación de nuevas empresas productoras?

-En Plus Berries nunca cerramos las puertas. Por ahora, no hay candidatos. Nos gustaría incorporar nuevos productos, con el objetivo de tener más oferta para nuestros clientes, siguiendo la filosofía de crecimiento que caracteriza al grupo.

-Su reto es abordar los mercados asiáticos ¿en qué fase está ese proyecto?

-En el sector de las berries se están estudiando nuevas posibilidades logísticas para transportar la fruta de forma eficiente que nos garantice su conservación, para que nuestros frutos rojos lleguen al mercado de destino con la alta calidad que nos caracteriza. En cuanto a la fruta de hueso, ya acumulamos experiencia de varios años en la exportación al mercado asiático y sudamericano.

-¿Qué productos son los que van a llevar a esos nuevos mercados?

-En cuanto a fruta de hueso, ya estamos exportando nectarina, melocotón y ciruela en países de ultramar. En lo que respecta a las berries, se han realizado envíos aéreos puntuales en años anteriores, que están sirviendo como base para la optimización y futura penetración en los mercados asiáticos.

-Hasta ahora Plus Berries se ha dedicado al sector de los frutos rojos y con la entrada de Caver se ha ampliado a las frutas de hueso. ¿Qué significa eso para la sociedad?

-Desde sus orígenes, el grupo Plus Berries ha producido y comercializado fruta de hueso a través de su socio Agromartín, que además de ser especialista en producción de fresa, también lo es en fruta de hueso extra temprana. Con la incorporación de Caver, hemos hecho posible que Plus Berries, pueda suministrar toda la campaña a nuestros clientes, desde finales de marzo a diciembre, siendo el primer productor europeo en tener disponible fruta de hueso durante casi todo el año.

-¿En qué países distribuye y cuáles son los más importantes?

-En territorio europeo, comercializamos en el Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza, Bélgica e Italia y en países de ultramar llegamos a Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Asia, África y Oriente Próximo.

-¿Cómo se comporta en consumo nacional?

-España a pesar de ser un consumidor tradicional de fruta fresca y donde existe una demanda creciente de alimentos sanos, el consumo de los frutos rojos aún no se encuentra en su punto fuerte. El hecho de que no hayan sido productos tradicionalmente autóctonos, y que no se hayan desarrollado campañas promocionales, tanto por parte de productores como de distribuidores, hacen que su consumo no sea comparable al de los vecinos europeos. No obstante, es un mercado que se encuentra también en alza, con un crecimiento continuo de sus demanda, y que previsiblemente en un periodo de 5 a10 años va a sufrir un crecimiento de grandes dimensiones, acercándose su consumo al de los países donde más demanda existe. En cuanto a fruta de hueso, un significativo porcentaje tiene como destino el mercado nacional, un mercado que tradicionalmente se ha comportado muy bien con este tipo de fruta.

-Una de sus actividades es la difusión de las ventajas del consumo de berries entre los escolares, con la creación de personajes de cómic incluso. ¿Creen que ha sido efectiva esta iniciativa? ¿Van a repetirla?

-Nuestro grupo, se ha convertido en unos de los máximos exponentes en la comunicación de los beneficios de las berries en la salud. En lo que respecta a la difusión infantil, la campaña de las "superberries" que llevamos ya realizando durante dos años y que en la próxima campaña se afianzará en una tercera entrega, se ha convertido en un auténtico referente en el sector. La idea de cambiar las charlas de adultos, por un formato de diversión, donde los niños aprenden los beneficios de las berries jugando y divirtiéndose, ha sido un auténtico acierto.

-¿Cómo están evolucionando las empresas que distribuyen en Plus Berries? ¿Mantienen su ritmo de producción o están aumentando en variedades o en superficie?

-La tendencia de cada empresa desde la creación e incorporación al grupo ha sido de crecimiento constante, tanto en niveles de producción, lo cual implica un crecimiento en hectáreas cultivadas, así como en volúmenes de facturación.

-¿Qué novedades tienen en investigación para mejorar la calidad de los productos y mejorar las técnicas de cultivo?

-Plus Berries desde sus inicios ha tenido un alto compromiso con la innovación. A lo largo de sus cinco años de vida, esta apuesta se ha traducido en la constante aplicación de la tecnología más innovadora en el proceso productivo, en una investigación experimental para aumentar la productividad y ampliar el periodo de cosecha, en la búsqueda de nuevas variedades interesantes en cuanto a productividad, precocidad y aceptación comercial y, en definitiva, en una alta especialización en el sector para garantizar la viabilidad de las explotaciones y la alta calidad de sus productos.

Para distintos proyectos de mejoras de producción en determinados cultivos, como el de las moras, centrados en incrementar y estabilizar los niveles de compuestos bioactivos mediante el empleo de biofectores de alta complejidad científico-tecnológica, Plus Berries ha contado con la supervisión del grupo de Biotecnología de la Rizosfera CEU, de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo CEU de Madrid.

-También cuidan mucho el envasado. ¿Tienen novedades en ese terreno?

-Siempre hemos pensado que la diferenciación es una de las claves para aumentar nuestras ventas. En este sentido, contamos con un departamento de diseño, que actúa según la demanda de los clientes. Además, tenemos abiertas distintas líneas de investigación en materia de packaging siguiendo directrices del departamento de marketing. El próximo año presentaremos algunos de los productos que actualmente estamos desarrollando.