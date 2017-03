El alto coste de la energía sigue lastrando la viabilidad del regadío

La necesidad de impulsar la eficiencia energética en el regadío y avanzar en la autoproducción basada en energías renovables han sido los ejes de las jornadas celebradas la pasada semana en Sevilla, en la sede de la Caja Rural del Sur, por la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) y la Asociación Profesional Andaluza de Gestores Energéticos (Apadge), que contaron con una gran afluencia de público interesado en las estrategias futuras para planificar, mejorar y organizar sus explotaciones de regadío, amenazadas por el alto coste de la energía.

Durante su intervención, el presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, reclamó una rebaja del tipo impositivo del IVA en el coste de la energía para el regadío, al igual que se ha hecho con los fertilizantes y los fitosanitarios. Agregó que la sostenibilidad económica que permita la subsistencia de las explotaciones está seriamente amenazada por el "desproporcionado incremento" de la factura eléctrica desde 2008. "Y mientras nosotros estamos malviviendo, las eléctricas siguen teniendo grandes beneficios", agregó.

200millones de euros. Es el coste energético anual que se ven obligados a soportar los regantes.

En concreto, Feragua pide un IVA reducido al 10% para la factura eléctrica de las comunidades de regantes. Su presidente explicó que este IVA reducido ya se aplica en otros países comunitarios, como Italia, por lo que considera que no tiene sentido que haya esta diferencia de costes de producción entre dos países que compiten en sus producciones agrarias finales. "En la actualidad -dijo-, las comunidades de regantes andaluzas soportan un IVA estimado superior a 25 millones que no pueden compensar porque no facturan y que, por tanto, supone un gasto neto para ellas, que costean íntegramente los regantes al no poder compensarlo con IVA repercutido".

Y es que, desde la eliminación del impuesto especial de electricidad para regadío en 2008, los costes eléctricos que soportan los regantes se han duplicado en todo el territorio nacional. Quedó claro que los regantes andaluces soportan un coste anual eléctrico de más de 200 millones de euros, que está afectando la viabilidad de algunas explotaciones y especialmente a los cultivos continentales menos rentables, "y que está haciendo en general menos competitivos nuestros productos en los mercados internacionales, poniéndonos en situación de agravio con otros países donde la agricultura tiene menores costes eléctricos y un tratamiento impositivo mucho más favorable", dijo Cepeda.

Para las comunidades de regantes andaluzas, los costes eléctricos representan de hecho, y como media, el 30% de sus gastos totales. De ahí que Feragua apueste por fórmulas que permiten abaratar estos costes como la incorporación de la energía fotovoltaica, que puede generarla a un precio de entre 5 y 8 céntimos por Kw por hora, mientras que, en la actualidad, en el mercado eléctrico, con todos los costes regulatorios e impuestos, el precio de la energía se va de 10 a 20 céntimos por Kw por hora, según tipo de contratos.

La asociación representativa del regadío andaluz ha subrayado la "perfecta adaptación" entre la disponibilidad de la energía fotovoltaica y el patrón estacional del regadío, que necesita regar en las épocas del año en que hay más sol, primavera y verano, y ha instado a las administraciones para que favorezcan e impulsen ese binomio entre regadío y energías renovables. En concreto, Feragua apuesta por llegar en la próxima década a una autoproducción del 20% de su consumo actual, para lo cual sería necesaria una política fiscal y de incentivos mucho más favorable.

El establecimiento por parte de la Administración andaluza, por primera vez, de una línea de ayudas específica para la autoproducción y eficiencia energética en el regadío, independiente del resto de ayudas para renovables fue bien acogido por los regantes. No obstante, a su juicio, los recursos públicos aportados en esta primera convocatoria son insuficientes, por lo que ha pedido al Gobierno andaluz un mayor esfuerzo inversor por la contribución estratégica de la agricultura de riego a la economía andaluza y el impacto enormemente positivo que las energías renovables tendrían en la agricultura desde el punto de vista de su sostenibilidad ambiental.

También habló el presidente de Feragua del coste que tiene para los regantes la amortización del pantano de Breña II, "que nos cuesta un canon de 22 euros por hectárea". Agregó que para hacer viables las nuevas comunidades de regantes modernizadas es necesario ampliar el plazo de amortización de la sociedades estatales. Dijo que Feragua sigue pendiente de la inscripción de las comunidad de regantes en el Registro del Ministerio y de la modernización del arrozal.

"La marisma tiene un proyecto -señaló- de modernización que existe y cumple todos los aspectos positivos porque llevaría un ahorro de 100 hectómetros cúbicos, lo que sería casi un pantano como el de la rivera del Huéznar, y estaríamos desconectando el arroz de los problemas de dragado del río".

El apartado de las ayudas de la Consejería de Agricultura fue expuesto por Manuel García Benítez, director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, quien habló de los nuevos desafíos del Plan de Desarrollo Rural 2012-2020 y detalló todas las líneas de ayudas, así como los requisitos que deben reunir los beneficiarios, los gastos que se consideran subvencionables y aquellos que no. Además, explicó las cuestiones relativas a las auditorías energéticas de las instalaciones de riego y los criterios de selección para la concesión de las ayudas.

Una aportación destacable de las jornadas fue la de Apadge, que estuvo representada por su presidente, José Ortega Ortega, quien aprovechó para reivindicar e impulsar la profesionalización de la gestión energética en el mundo del regadío, señalando que podría ahorrar más de 20 millones al regadío andaluz, el 10% de su factura eléctrica, por la vía de una mejor gestión del consumo. Explicó que Andalucía ha sido pionera en la puesta en marcha de la Oficina de Impulso del Mercado Energético Andaluz, un espacio colaborativo que, liderado por Apadge y con la participación de numerosos agentes públicos y privados relacionados con la gestión energética, pretende coordinar esfuerzos, acercando la oferta a la demanda a través de la intermediación de la figura del gestor energético. Se trata de una nueva figura profesional que podría generar en Andalucía hasta 100.000 puestos de trabajo hasta el año 2030.

Ortega señaló que hay que empezar por detectar las necesidades de cada explotación "porque algunos agricultores ni lo saben y se lo podemos hacer de forma gratuita y, a partir de ahí, esta oficina puede diseñar e implantar los sistemas que precisen en sus instalaciones, de forma que el ahorro que se obtenga cubra el coste de las mejoras".

De la Oficina ya forman parte numerosas organizaciones sectoriales, entre las que se encuentra la propia Feragua.