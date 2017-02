"Para ganar competitividad hay que bajar el coste o subir el precio"

Con más de 350 contribuciones científicas y divulgativas, entre libros, artículos, y conferencias dictadas por todo el mundo, este profesor permanente de la Universidad de Jaén, aunque ha ejercido de docente en otras universidades, visualiza el presente y el futuro del sector oleícola internacional desde un púlpito privilegiado. Aquí nos deja sus observaciones y consejos. Valiosos, sin duda.

-En uno de sus últimos estudios concluye que el olivar español es de los más productivos del mundo, pero en competitividad está por debajo de la media. ¿A qué se debe y qué se puede hacer para mejorar en competitividad?

España tiene los mejores aceites de oliva virgen del mundo; la mejor tecnología y experiencia"Las nuevas tecnologías han aumentado mucho las calidades de nuestros vírgenes extra"

-En España se tienen los mejores aceites de oliva vírgenes del mundo, el mayor rango de conocimiento, experiencia y tecnología, los olivares más productivos, pero no obstante, en el ámbito de la competitividad no es así fundamentalmente por el coste de la recolección, mientras que un kg. de aceite en España se puede producir en el entorno del os 2,2 euros, en otros países con mayor intensificación de cultivo se hace por 1 euro aproximadamente. Hay dos vías de mejora, la reducción de costes, mediante intensificación, cooperación, concentración, etc. o el incremento en precio de venta mediante diferenciación, singularización e incluso concentración.

-El aceite de oliva es el producto español que más se exporta, pero buena parte se sigue exportando a granel, con lo que se pierde valor añadido, ¿no?

-El ser el mayor productor de aceite de oliva genera una responsabilidad y una posición delicada frente al mercado, pues con un producto cuya producción es constante de forma anual y un excedente medio de 1 millón de toneladas, cada mes existe la necesidad de expedir producto, con lo cual a veces el volumen obliga a vender a precios inferiores, aunque este ejercicio está ocurriendo lo contrario. No hemos de olvidar que somos el mayor productor, y excedentario del mundo.

-¿Cómo deben evolucionar las plantaciones de olivar? ¿Hay nuevas formas de gestionarlas?

-Actualmente se ha de fomentar la intensificación y la concentración parcelaria o trabajo mediante empresa de servicios, a través de estas vías sin duda se produce el efecto economía de escala, y tamaño, y se mejora la competitividad sin lugar a dudas.

-¿Qué le parece el cultivo del olivar en seto?

-Objetivamente, es el cultivo olivarero más rentable en términos mundiales. Ello se desprende, entre otros, del último estudio de costes que elaboró el Consejo Oleícola Internacional, y que coordinamos Gómez, Penco y yo. Se analizó el 93% de la superficie olivarera mundial.

-Como todos los cultivos, el olivar se ve muy afectado por la climatología. Este año, por ejemplo, el verdeo se ha visto perjudicado y también el rendimiento graso de la aceituna para aceite. ¿Contra eso se puede luchar?

-El incremento de las zonas de regadío, unido al hecho de que por la difusión del olivo cada uno de los 365 días del año se está produciendo aceite de oliva en algún lugar del mundo, el riesgo de bajas producciones cada vez es menor, sucediendo todo lo contrario.

-¿Cómo va este año la campaña de comercialización mundial y cómo se verá afectada España en cuanto a precios?

-Todas las previsiones llevan a que la producción mundial será de unos 2,9 millones de toneladas, mientras que la demanda es similar, es decir existirá aceite de oliva sólo para cubrir la demanda mundial, ello ha elevado los precios, y los mantendrá cuanto menos en dicha tendencia hasta que se vislumbre, durante el primer trimestre del año próximo cómo será la próxima campaña.

-¿Qué están aportando las nuevas tecnologías al cultivo del olivar y a la producción de aceite y aceitunas?

-La nueva tecnología ha incrementado de forma más que significativa las calidades de nuestros vírgenes extras, la primera en hacerlo fue la ampliación de la capacidad productiva y tecnológica de nuestras almazaras, el segundo gran avance ha sido el incremento y mejora de los recursos de recolección. Si la aceituna se recoge de forma rápida, y del mismo modo se moltura, el modo de cultivo no debería de incidir en la calidad de sus aceites.

-¿Cómo afectan las normativas comunitarias al olivar y sus productos?

-El sector del aceite de oliva es uno de los sectores más transparentes del ámbito agroalimentario, y a veces se ha intentado ser más aun, por ejemplo en el contenido informativo de la etiqueta, las normas del entono UE, aunque son especialmente necesarias para el contexto, por razones sobre todo de seguridad alimentaria, a veces limitan al sector.

-¿Hasta qué punto debemos preocuparnos por la xylella?

-En nuestro país tenemos dos inconvenientes fundamentales en este ámbito, el Verticillium, que es un problema de facto, en el que se debería de trabajar más aún, aunque estamos cerca de una solución correctiva definitiva, se presentará en breve; con respecto a la xylella, habría que trabajar de forma más preventiva, y evitar que llegue y se expanda, del mismo modo cabría diseñar una herramienta de choque para la cura de la patología.

-¿Qué opina sobre las denuncias de los productores a cerca de las ventas a pérdida de aceite en grandes superficies y supermercados?

-El precio de un producto por parte de quien lo comercializa es el resultado de diversas circunstancias y estrategias, de carácter económico, promocional, preferencias del consumidor, etc. en mi opinión no se debe de vender un producto, en este caso aceite de oliva virgen, muy por debajo de su coste de producción, cuya media es entorno los 2,2 euros, no obstante lo más básico, y necesario es que el productor y distribuidor estén plenamente de acuerdo en el precio que aparezca en el lineal. Si se dan tales circunstancias la situación en una economía de libre mercado es incontestable.

-¿Cómo está evolucionando el consumo mundial de aceite de oliva y cuál cree que es la tendencia?

-Durante los últimos 15 años la superficie de olivar distribuida por los 5 continentes ha crecido un 15%, 154.000 hectáreas por ejercicio, de media por campaña, ya son 56 países los que producen aceite de oliva, mientras que son 174 los que lo consumen, en todo caso la demanda se ha adaptado a la oferta, no obstante, la potencialidad de las actuales 11,3 millones de hectáreas de olivar son aptas para producir más de 4,5 millones de toneladas, por tanto se hace necesario potenciar la demanda mundial básicamente mediante la promoción, las instituciones gubernamentales estableciendo y facilitando el entorno para ello, y las organizaciones privadas promoviendo de forma proactiva el consumo de su producto.

-Acaba de crear una consultora estratégica.

-La intensidad de una vida se mide por las veces en que se cruza el horizonte. En mi caso, he vuelto a cruzarlo por iniciativa propia, por razones, sobre todo personales y familiares. A dar el paso ha ayudado haber dado soporte al Consejo Oleícola Internacional, Caja Rural de Jaén, Oleícola Jaén, Expoliva, Fira de Barcelona, Asociación de Olivicultores de Nueva Zelanda, Steering Committee del sector oleícola chino, etcétera.

-Tiene una amplia bibliografía sobre el olivar y cientos de publicaciones, ¿cuál es la clave de su influencia en el sector internacional?

-Llevo más de 15 años recorriendo todas y cada una de las latitudes mundiales donde se cultiva el olivo, ello me ha dado una experiencia y conocimiento, que unido a mi propia pasión y combinado con mi implicación y compromiso, a veces más que desinteresado por el sector, ha dado lugar a ello de forma automática. Mi proactividad científica y divulgativa constante también ha contribuido a ello.