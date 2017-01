La norma de calidad enfrenta a productores e industriales

Coag Andalucía ha enviado una carta conjunta con Asaja y UPA para protestar por la nueva norma de calidad de la aceituna de mesa dictada por el Ministerio de Agricultura. Las organizaciones agrarias (OPAS) se quejan de que el texto no obligue a incluir la variedad de la aceituna en el etiquetado, una cuestión que, sin embargo, contenta a la Asociación Española de Industriales y Exportadores de Aceitunas de Mesa (Asemesa), satisfecha por la actualización de la normativa.

El enfrentamiento entre los productores y los industriales, que es recurrente como se vio en el caso finalmente resuelto de la IGP para las variedades manzanilla y gordal, vuelve a producirse y en este caso lo que hace diferir a unos de otros es que la normativa no obliga a indicar la variedad de la aceituna en el etiquetado.

En la misiva remitida por las organizaciones agrarias, éstas acusan al Ministerio de Agricultura de "hacer oídos sordos a las peticiones del sector". "El Ministerio -dicen- no ha atendido la petición unánime de los productores, quienes le habían trasladado que España, como líder mundial del sector de aceituna de mesa, debía ir por delante de sus competidores, indicando la variedad en el etiquetado, para que esto se armonizara también como una normativa común dentro de la UE".

En su opinión, con ello se ganaría transparencia e información a los consumidores, fomento de la calidad y valoración del producto, facilitando un mejor conocimiento del mismo y mayor prestigio para nuestras aceitunas.

"Incluir la variedad del producto envasado es también una forma de combatir el palpable incremento de las importaciones de variedades de aceituna similar a las nuestras, que se aprovechan de la imagen y prestigio jugando a la confusión, y que provocan, además, una bajada de los precios", dice la carta.

De hecho, COAG recuerda sus denuncias de los últimos meses sobre un importante incremento de las importaciones de aceitunas similares a la manzanilla, procedentes mayoritariamente de Egipto, llegando a superar las 1,7 toneladas en seis meses, un dato que significa poner en el mercado un 338% más de producto. Agrega, que lo mismo ha ocurrido con variedades semejantes a la gordal "y de dudosa trazabilidad en el mercado, y está pasando ya incluso con la hojiblanca, a pesar de que esta variedad cuenta con stock suficiente, por lo que no cabe argumentar que hay desabastecimiento de producto".

Además de la cuestión de etiquetado, las organizaciones agrarias denuncian que el nuevo reglamento ha rebajado las exigencias de las distintas categorías de calidad. "Esta medida -dicen- va en contra de la defensa de un producto excelente y en contra del gran trabajo que ha realizado por el sector para buscar la máxima calidad; creemos que no tiene justificación y no entendemos qué objetivo persigue". "No podemos olvidar que es esa línea de trabajo por la calidad, recientemente reforzada por el reconocimiento de las IGP de aceituna manzanilla y gordal, la que ha convertido a nuestra aceituna de mesa en un producto valorado y demandado en los mercados internacionales", añaden. Sin embargo, Asemesa apoya plenamente la nueva norma que deroga la anterior reglamentación técnico-sanitaria que estaba vigente desde el año 2001. "La revisión de esta normativa está plenamente justificada al haber transcurrido quince años desde la aprobación de la norma anterior, siendo necesaria su adaptación a la realidad del mercado y al desarrollo tecnológico e innovación en la recolección mecanizada y procesado, con el objetivo de asegurar la competitividad del sector de la aceituna de mesa española y su posición totalmente dominante en el mercado nacional, ya que las importaciones son insignificantes", indica en un comunicado.

Asemesa considera que la nueva norma responde a las necesidades del sector, permitiéndole su desarrollo y crecimiento y ayudándole a mantener su posición actual.