"El olivar en seto permite explotaciones rentables sin ayudas"

Diseñar plantaciones de olivar a medida del productor y de las condiciones del suelo de su explotación, para conseguir aceite de oliva virgen extra de la máxima calidad al menor coste, es la misión a la que se dedica el equipo de Todolivo, empresa pionera en el cultivo en seto. Su director general, cargado con la ilusión de un principiante y la experiencia del éxito, nos explica las claves del trabajo de la empresa y las posibilidades que ofrece su sistema.

-¿Cuál es el origen del cultivo del olivar en seto y cuánto tiempo llevan con esta práctica?

-El olivar en seto comienza a gestarse a principios de los 90 debido a un afán por mejorar y aumentar la calidad y cantidad de aceite virgen extra en el cultivo del olivar. Fundamos en 1997 nuestro primer Centro de Investigación de olivar en seto en el municipio cordobés de Pedro Abad, creamos el Sistema Todolivo Olivar en Seto y con él comenzamos a realizar nuestras primeras plantaciones comerciales. Desde entonces hasta ahora hemos plantado y asistido más de 21.500 hectáreas de olivar en seto batiendo todos los registros de calidad y productividad conocidos hasta ahora.

-¿Qué beneficios supone para el agricultor?

-Permite que el 100% del aceite obtenido en una finca sea virgen extra y que éste se obtenga de la forma más rentable posible, consiguiendo que las explotaciones olivareras sean sostenibles sin ningún tipo de ayuda.

-La última novedad es la aplicación del cultivo en seto al verdeo. ¿Es posible? Hasta el momento sólo lo han hecho de modo experimental, creo.

-Hace ya nueve años decidimos iniciar una serie de ensayos de olivar en seto con variedades de verdeo. Nuestra experiencia ha sido muy positiva. Sabemos que la recolección manual en seto es un 20% más barata que en copa. También que, si algún año el agricultor prefiere ir a aceite en lugar de a verdeo, la máquina le cosecha en torno a 2 ó 3 céntimos.

-¿Tendrá Todolivo cosecha de verdeo en la próxima campaña ya de forma comercial?

-En la actualidad, ya hay agricultores que están aplicando este sistema al verdeo con éxito.

-¿Qué superficie tiene Todolivo de olivar en seto en España y fuera de nuestras fronteras?

-En Todolivo llevamos plantadas 21.500 hectáreas en diferentes suelos y climas en diversos lugares de la geografía mundial. Hemos realizado plantaciones en España, Portugal, Marruecos, Túnez y Francia, aunque hay muchos otros países interesados y tenemos expectativas de comenzar pronto a trabajar con ellos.

-¿Qué coste supone para un agricultor transformar el olivar en copa a olivar en seto y cuánto tarda en recoger su primera cosecha?

-En principio, no suele suponer coste alguno porque hay empresas que, a cambio de la madera, realizan los trabajos de arranque y preparación del suelo. Todas las variedades con las que trabajamos son muy precoces en riego; a los dos años y medio ya se obtiene una buena cosecha.

-¿Cómo han evolucionado las maquinas cosechadoras?

-Desde Todolivo hemos vivido y participado de una forma muy activa la evolución de las máquinas cosechadoras. En 2001 compramos nuestras primeras máquinas, que eran unas vendimiadoras adaptadas a la recolección del olivar, la G-120. Después, compramos el primer prototipo de cosechadora de aceitunas que la firma Gregoire sacó al mercado, la G-133. Más tarde, otra firma, New Holland empezó a interesarse por la recolección de olivar en seto porque veía un mercado emergente y viendo que nuestro sistema era el que tenía mayores visos de implantarse en el mercado, decidimos de forma conjunta colaborar con ellos en el desarrollo de las cosechadoras. Todos los años los prototipos de New Holland se ensayaban en nuestras fincas. En 2009 adquirimos nuestras primeras cosechadoras New Holland. Nuestro sistema también sirvió a New Holland para desarrollar una versión nueva, la B-9090 Olive.

-¿Qué ahorro supone el cultivo en seto en cuanto a recogida?

-Uno de los grandes beneficios que tiene este sistema es que reduce considerablemente el principal gasto de explotación que tiene un olivarero, que es la recolección. Con nuestro sistema el coste de recolección se sitúa entre los dos y tres céntimos de euro el kilo de aceituna.

-Dice que consiguen el aceite de máxima calidad.

-Con este sistema el 100% de los aceites obtenidos son virgen extra. ¿Cómo se consigue? Gracias a la velocidad de recolección, que permite recolectar la totalidad de las aceitunas de una finca en su mejor momento de maduración.

-¿Qué variedades son las más demandadas para seto?

-En olivar en seto se puede plantar cualquier variedad siempre y cuando se le haga el manejo adecuado. Las más utilizadas son arbequina i-21R, sikititaP, imperial i-23R, koroneiki i,38R y arbosana i-43R. ¿La razón? Porque son variedades precoces, de producción alta y constante, tolerantes a distintas enfermedades y cuyos aceites poseen excelentes sabores y aromas frutados que son muy apreciados por los consumidores.

-¿Cuál elegir para cada finca?

-En Todolivo ayudamos al agricultor en la elección de las variedades más idóneas para su finca. Para ello, nuestro cuerpo técnico ha de conocer qué objetivos persigue el agricultor y qué tipo de aceituna de mesa o aceites desea obtener. Después, realiza un estudio agronómico en las diferentes besanas que componen la finca, estudian su climatología y disponibilidad de agua.

-¿Se pueden plantar diferentes variedades en una misma plantación?

-Sí. La última evolución que hemos realizado en olivar en seto son las plantaciones multivarietales personalizadas, que estudiamos desde que en 1999 realizamos nuestra primera plantación multivarietal en Pedro Abad.

-¿En qué consisten? ¿Qué ventajas tienen?

-Las plantaciones multivarietales integran bajo una misma explotación diferentes variedades de olivo. Con ellas logramos en cada finca la máxima rentabilidad con la menor inversión y gastos de mantenimiento posible. Nosotros personalizamos las variedades y los marcos, la orientación y su manejo, porque cada finca tiene unas características climatológicas y agronómicas propias, que la hacen única y diferente. Para ello, realizamos un estudio pormenorizado de las distintas besanas que componen la finca teniendo en cuenta distintos factores como el tipo de suelo, orientación, desnivel, insolación, disponibilidad de agua o los datos climatológicos. A través de las plantaciones multivarietales rentabilizamos al máximo la finca, porque en cada una de las besanas ponemos la variedad y marco más idóneo. Otra de las ventajas que tienen es que disminuye el riesgo por inclemencias meteorológicas. Si viene una helada a destiempo, por ejemplo, puede dañarte una variedad, pero no todas porque no todas florecen en la misma época. Por último, mejoras la fertilidad, el cuaje del fruto, porque los árboles polinizan mejor con el polen de otras variedades.

-Tienen también almendro en seto. ¿Qué superficie y dónde están presentes?

-Tenemos plantadas más de 500 hectáreas en España, Portugal y Francia.

-¿Las ventajas del almendro en seto son las mismas que las del olivar?

-Sí, sus ventajas son similares a las del olivar en seto. No obstante, Todolivo también planta almendro en copa.