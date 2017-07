"Contra la sequía cada uno debe asumir sus competencias"

De la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre los cursos de formación ha pasado directamente en la Consejería de Agricultura. Es Rodrigo Sánchez Haro, el nuevo consejero, quien ya desde los 14 años viene desempeñando diferentes cargos políticos en diversas instituciones (la primera fue el Ayuntamiento de su pueblo, Turre, Almería) y también en el PSOE. Pese a ello, Rodrigo Sánchez Haro ha mantenido su actividad profesional como abogado hasta hace dos años, y ahora se dedica plenamente al mundo rural desde el Gobierno andaluz.

-¿Qué sintió cuando le llamó la presidenta Susana Díaz para hacerse cargo de la agricultura, la pesca y el desarrollo rural de Andalucía?

-Lo primero es una sensación de orgullo, de satisfacción, de emoción; te impacta. Llevo muchos tiempo en la política local y que la presidenta se acuerde de mí para ser consejero de un sector tan importante como la agricultura te emociona. Es una gran responsabilidad y un reto importante.

-¿Cuáles son sus prioridades?

-Lo primero es ir de la mano con el sector; trabajar conjuntamente y que seamos útiles. Las líneas generales que nos planteamos son, por supuesto, la incorporación de los jóvenes al mundo rural y el asentamiento de la población. En este apartado hay elementos transversales a la agricultura imprescindibles para evitar el despoblamiento como la educación, la sanidad y los servicios sociales; eso muy importante y no ocurre en otros sitios, y hay que ponerlo en valor. También es nuestro objetivo que la mujer tenga relevancia dentro del mundo rural, tenemos que facilitar que las mujeres estén presentes en los puestos de decisión de los órganos del sector.

-Han empezado modificando el decreto de la red de laboratorios. ¿Por qué?

-Tenemos que ir de la mano del sector. No puede ser que pongamos en marcha una situación sobre la que hay una contestación muy importante desde el sector. Lo veremos en cada sitio.

-La sequía este año está haciendo estragos en la agricultura nacional, pero en Andalucía también se está notando, ¿no?

-Me preocupa que pueda agudizarse. Los datos de Córdoba o de Jaén dicen que las precipitaciones son un 50% menos que en años anteriores y eso empieza a preocupar. Estamos trabajando en un protocolo de actuación para el caso de que pudiera agudizarse la situación, pero tenemos que contribuir a la sequía de más formas, de manera integral. Se habla del Pacto del Agua, o como quiera llamarse, pero lo que pasa es que cada administración tiene que asumir las competencias que le corresponden. No tenemos que inventar nada, las competencias ya están establecidas.

-O sea, ¿que no se está haciendo lo que se debe hacer?

-Efectivamente, y eso es lo que he demandado a la ministra de Agricultura; háganse las obras que haya que hacer. Tenemos que aprender a vivir con esto y buscar alternativas, porque se va a repetir. Hay que plantearse una solución integral, tenemos que trabajar con el agua desalada, o con la regeneración del agua; tenemos que trabajar en ese camino.

-La xylella fastidiosa es un tema preocupante. La Junta ha habilitado un teléfono. ¿Cree que es suficiente?

-No, en absoluto. La xylella no es algo nuevo para nosotros. Desde el año 2014 estamos trabajando y en 2015 se apruebaron las estrategias andaluzas contra la xylella. Se está investigando, se está trabajando y quiero mandar un mensaje de tranquilidad porque estamos en manos de los mejores especialistas. Se está haciendo un buen trabajo de investigación, estamos trabajando en inspección, así como potenciando la vigilancia sobre los viveros ilegales. En la zona norte de Jaén, Málaga y Almería tenemos que extremar esa precaución. Lo importante es la colaboración de todos, las administraciones y el sector. Es un asunto de todos.

-La aceituna de mesa está en apuros por el ataque de Estados Unidos a la exportación. ¿Qué se puede hacer? ¿Teme que ocurra algo similar con otros productos?

-La mejor forma de que no se extienda a otros productos es pararlo y poner encima de la mesa la verdad. No podemos permitir que por ciertos intereses de unas empresas californianas se produzca un enorme perjuicio a las empresas andaluzas y españolas y al sector. Además, lo hacen de forma oportunista, aprovechando el proteccionismo de Trump. Se quieren aprovechar de una ventaja competitiva de nuestras empresas pero el expediente que presentan no está motivado. Además, no lo hacen contra empresas de otros países como Turquía o Marruecos. Hay que probar que lo que están diciendo no es cierto, porque tenemos razón.

-¿Y qué puede hacer el Gobierno andaluz?

-El Gobierno andaluz va a aportar toda la información que tiene, va a apoyar a nuestras empresas, en contacto con el Gobierno de España y con la Unión Europea.

-Pero tenemos enfrente a un contrincante muy fuerte.

-Claro, pero no por eso vamos a amilanarnos en ningún momento. Además, tenemos un sector muy potente y bien preparado, así que al final debe prevalecer la verdad.

-El ibérico es una cuestión que está dando mucho que hablar y se dice desde que hay fraude hasta que hay que modificar la Norma y sacar al animal de bellota de la misma. ¿Cuál es la postura de la Junta?

-Lo que tenemos que hacer es apoyar al sector. Nosotros apostamos por la calidad y por la diferenciación. Me he reunido con las responsables de las Denominaciones de Origen de Jabugo y de Los Pedroches y tenemos que poner en valor el trabajo que han hecho. Las denominaciones de origen están reguladas por una normativa europea. Hemos solicitado una reunión a la ministra en la que le vamos a pedir que en estos territorios se mantenga ese factor de diferenciación y de calidad.

-¿Entonces apoya que esas Denominaciones de Origen se salgan de la Norma Nacional de Calidad de los Productos del Ibéricos?

-Totalmente.

-¿Conoce el consumidor la diferencia que hay entre los distintos productos ibéricos, que unos son de bellota y otros no?

-Creo que existe confusión, debemos explicarlo.

-¿Será el nuevo marco de la PAC pos 2020 del agrado de los agricultores andaluces?

-Con respecto a la nueva Política Agrícola Común más allá de 2020 hemos de seguir la línea de trabajo que hemos venido siguiendo hasta ahora. Debemos apostar por la unidad de Andalucía plasmada en una postura común. Hemos de apostar, seguir haciéndolo, por la defensa de los intereses de nuestro campo, de sus singularidades, por la defensa de una PAC fuerte que se adapte a la diversidad de producciones de la región y recupere la ficha financiera del marco anterior. En el periodo actual, nuestra región cuenta con 900 millones menos debido al reparto que realizó el Gobierno central. Y no podemos estar contentos con ello, todo lo contrario, porque es un recorte injusto. Esta política europea debe seguir siendo una red que ayude a los productores a vivir de esta actividad, garantizando su futuro y contribuyendo al necesario relevo generacional. Hemos trasladado estas consideraciones, que son fruto del consenso con los representes del sector, a la Comisión Europea a través de la consulta pública que hicieron a los territorios de la zona, y defenderemos ante el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente los intereses de Andalucía para que éstos se tengan en cuenta en la normativa comunitaria que regirá el próximo marco.

-¿Se puede permitir Andalucía perder fondos comunitarios para el mundo rural?

-No. Hemos sido la única comunidad autónoma que ha sufrido recortes en la PAC y esto es claramente una injusticia. Desde Andalucía desarrollamos numerosas medidas en el marco del Programa de Desarrollo Rural encaminadas a garantizar la rentabilidad y la máxima calidad de vida de quienes viven del campo, en el campo y que dan vida al campo. Gracias a las políticas que hemos puesto en marcha en los territorios, para lo que hemos contado con la gran ayuda de los Grupos de Desarrollo Rural andaluces, hemos logrado que no se pierda ni un solo pueblo en la región. Es más, se han creado nuevos municipios en los últimos tiempos. Y en ese sentido queremos seguir trabajando con el apoyo de los fondos europeos. Es imprescindible que contemos con un presupuesto que permita respaldar iniciativas en que contribuyan a su desarrollo presente y futuro.

-Le va a tocar sacar adelante la Ley Andaluza de Agricultura. ¿Qué cree que va a aportar?

-Seguridad para crecer con plenas garantías. Esperamos que la Ley de Agricultura y Ganadería llegue al Parlamento antes de que acabe al año para sentar las bases del sector que queremos para el futuro, dotándolo de herramientas y mayores garantías al ofrecer instrumentos de planificación para preservar zonas y explotaciones de especial interés. Y no sólo eso: impulsará mejoras en las competencias del Gobierno andaluz a la hora de perseguir y sancionar prácticas comerciales abusivas como la venta a pérdidas; y contribuirá a responder a retos de la sociedad europea: vertebración del territorio, distribución demográfica de la población, lucha contra el despoblamiento, sostenibilidad…