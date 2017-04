"Aún no hemos superado la crisis, pero hay cierta mejoría"

Encabeza un sector que apuesta por la investigación y un grupo de empresas que surte a Europa con una oferta variada y abundante. Se trata del presidente de Asema, que se muestra discretamente optimista con el futuro. Aquí explica por qué.

-¿Cuál es la realidad del sector? ¿Qué perspectivas tienen para cerrar el año 2017 en cuanto a producción y a facturación?

-En líneas generales podríamos decir que las empresas del sector continúan trabajando para aumentar y consolidar sus producciones. Esperamos que la situación económica mejore a nivel general. Si bien aún es pronto para hacer estimaciones sobre el volumen de producción y de negocio que podrá alcanzarse en este ejercicio de 2017, analizando la evolución de los últimos ejercicios podríamos avanzar que nos encontraremos entre las 10.000 y las 14.000 toneladas de producción y un volumen de negocio próximo a los 70 millones de euros.

-¿Qué significa eso respecto al año anterior?

-Atendiendo a la Estrategia Andaluza para el Desarrollo de la Acuicultura Marina para el período 2014-2020, elaborada por la Administración conjuntamente con todos los agentes implicados en el sector y en la que se definieron tres escenarios diferentes de crecimiento (pesimista, continuista y optimista), el volumen de producción previsto para el ejercicio 2017 se sitúa entre los escenarios continuista-optimista, en consonancia con lo ocurrido en el recién terminado ejercicio 2016.

-¿Ha conseguido el sector acuícola superar los malos años de la crisis?

-Particularmente, creo que en nuestro país no hay ningún sector que pueda decir que no se haya visto afectado por la crisis; una crisis que, a día de hoy, aún no damos por superada. Si bien es cierto que hay una cierta mejoría, los consumidores y los mercados aún no han recuperado sus niveles de consumos y las entidades financieras no terminan de facilitar el acceso al crédito a las empresas. Estos hechos, unido al retraso en la puesta en marcha de determinados incentivos previstos en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en materia de inversiones, hacen que aún no podamos hablar de haber superado la crisis.

-¿Cuál es la competencia de otros países que puede suponer una amenaza para la producción española?

-A la hora de hablar de competencia para nuestros productos debemos tener en cuenta dos factores; por un lado, los productos acuícolas y, por otro, los productos procedentes de la pesca extractiva. Analizando el primero de ellos, la competencia no se encuentra solo en otros países -tales como Grecia o Turquía- sino en nuestras propias costas, concretamente en la zona del levante español, donde las comunidades autónomas de Murcia y Valencia son verdaderos motores de la actividad en nuestro país. Y respecto al segundo, España es uno de los principales mercados para los productos pesqueros dentro de la UE y, como tal, la oferta de los mismos es muy variada y abundante. Por tanto, los consumidores tienen una amplia gama de productos entre los que escoger, que, además, suelen ser asequibles.

-¿Cómo está evolucionando la cría y comercialización de las especies ya consolidadas en Andalucía?

-Respecto a la cría, hay muchas esperanzas en la investigación a fin de lograr mejorar la competitividad de las empresas. Un claro ejemplo de este hecho son los programas de mejora genética de la dorada, en los que el Ifapa lleva varios años trabajando conjuntamente con las empresas y que consideramos están dando buenos resultados. Habrá que continuar apostando por ellos e incluso ampliarlo a otras especies. Adicionalmente, se continúa trabajando desde distintas instituciones públicas y privadas en la mejora y diversificación de especies y productos.

-¿Qué especies nuevas se están introduciendo en acuicultura en Andalucía?

-En el campo de la acuicultura marina, la dorada y la lubina continúan siendo las estrellas, si bien en estos últimos ejercicios se ha realizado una apuesta por el lenguado que, por el momento, parece que está obteniendo muy buenos resultados y que está contribuyendo a diversificar la producción de nuestra comunidad autónoma. Adicionalmente, son cada vez más las iniciativas dedicadas a la producción de mejillón que están implantándose en nuestras costas, por lo que no sería de extrañar que en los próximos años asistamos a un auge de la especie.

-La Junta ha anunciado la elaboración de Decreto de la Acuicultura, que debe desarrollar la Estrategia Andaluza para el Desarrollo de la Acuicultura 2014-2020. ¿Qué esperan que mejore con este decreto?

-Evidentemente, una de las primeras cuestiones que esperamos queden resueltas a principios de 2017 es la publicación del Decreto de Acuicultura, en el que llevamos trabajando de manera conjunta desde hace varios años y todas las distintas ayudas previstas en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), de manera que nuestra actividad cuente con un marco normativo más clarificador y, además, instrumentos de ayuda pública que permitan avanzar en su desarrollo y consolidación, a fin de lograr los objetivos marcados en la estrategia andaluza y el programa operativo.

-¿Qué necesidades tiene ahora el sector?

-Hay que trabajar en el marco normativo, en la planificación sectorial y selección de emplazamientos, en los mercados, la gestión ambiental, el bienestar y la sanidad animal, en la comunicación e imagen de la acuicultura, la formación y la I+D+i. Y debemos decir que en todos estos campos se está trabajando y avanzando.

-La Junta de Andalucía pone a disposición del sector 11 millones de euros en ayudas para el desarrollo sostenible de la acuicultura marina. ¿Qué le parece?

-Este mismo mes se ha anunciado una ampliación considerable de las ayudas para el fomento de la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía, que se eleva hasta 2,6 millones de euros.

-¿Por qué son tan importantes estos fondos? ¿A qué subsectores se destinarán?

-Son ayudas de la UE que deben servir, tal y como lo hicieron los anteriores fondos IFOP y FEP, para promover, desarrollar y modernizar los sectores a los que están destinados, todo ello con la finalidad de mejorar la competitividad de las empresas y la rentabilidad de las mismas, atendiendo a un desarrollo sostenible. Por tanto, estos fondos -que tienen un carácter de incentivo- deben contribuir a conseguir los objetivos planteados en la estrategia andaluza.

-Es importante la investigación en campos como la alimentación. ¿Por dónde van las nuevas líneas de trabajo en estas investigaciones?

-Todos los implicados intentamos cooperar y colaborar para que los resultados de los trabajos sean satisfactorios; además de la investigación que se realiza en los centros públicos -tales como la Universidad, el Icman-CSIC o el Ifapa-, el sector acuícola andaluz cuenta con un Centro Tecnológico de I+D+i aplicada que viene a complementar la realizada por otras entidades y con líneas de trabajo definidas y resumidas en alimentación y nutrición, nuevas especies, bienestar animal y sanidad, ingeniería aplicada, valorización y comercialización y medio ambiente.

-¿Cómo marchan las ayudas de comunitarias al sector pesquero?

-La PPC (Política Pesquera Común) contempla un marco de ayudas a fin de facilitar su consecución previsto en el FEMP, cuya puesta en marcha se ha visto seriamente retrasada. No obstante, y aún siendo prematuro, sería interesante que el sector mantuviera ayudas e incentivos a las inversiones y a la comercialización de los productos pues éstas se han mostrado eficaces y han contribuido al desarrollo del sector.