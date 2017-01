"La venta a domicilio necesita un plus de calidad"

La calidad es la obsesión de Frupal SAT, que lleva 30 años exportando a Europa las mejores frutas y hortalizas. Y abastecer al mercado más cercano con la misma calidad ha sido el objetivo que ha llevado al grupo a la venta directa a través de su portal Horticampo. Aquí lo explica con detalle el director comercial, Alonso Navarro.

-¿Cómo surge Horticampo?

-Horticampo surge como una reacción, una forma de saltar una barrera. Nos veíamos en la tesitura de que teníamos clientes en nuestro entorno que querían nuestro producto y nuestra calidad y a quienes queríamos servir, pero ni ellos podían comprar lo que querían ni nosotros vender lo que cultivamos. En el fondo, es una cuestión de libertad; el cliente tiene la opción de comprar donde y lo que quiere sin ningún tipo de imposición. Él decide.

-¿Qué les diferencia respecto a otras distribuidoras de venta a domicilio?

-La gran diferencia de Horticampo respecto a otras ofertas es la calidad, unida a la seguridad alimentaria; es que nuestra SAT lleva 30 años exportando a los principales mercados de Europa. Un día nos preguntamos: ¿por qué siempre enviamos las mejores calidades al extranjero dejando para el mercado local segundas categorías y destríos? ¿Por qué no poder disfrutar de las categorías extra en Andalucía? Nuestros precios son muy competitivos, no es habitual comprar a precios de gran distribución calidades de tienda gourmet.

-¿Cuáles son sus principales clientes? ¿Grandes consumidores o llegan a las familias?

-Nuestro cliente tipo es muy diverso, también porque intentamos que nuestra oferta cubra un espectro lo más variado posible, pero si tuviésemos que esbozarlo, parejas jóvenes en zonas residenciales, ocupados con poco tiempo para comprar en horarios habituales de comercio tradicional, pero que no quieren renunciar a la calidad. También tenemos un número importante de personas mayores que viven solas y valoran nuestra calidad por los sabores de antaño. Por último, hay un cliente menos numeroso, pero que está creciendo: los centros de trabajo, piden nuestros surtidos de frutas para ofrecer a sus empleados un tentempié saludable.

-¿Qué controles se les exige? ¿Algo diferente de la venta a través de intermediario?

-La trazabilidad y la seguridad alimentaria son dos de los factores que más nos preocupan, defendemos el comercio tradicional frente a la gran distribución, pero sobre todo el comercio responsable. Nos indigna ver cómo después de atender infinidad de inspecciones y requisitos sanitarios, nuestras carreteras y cruces se llenan de vendedores incontrolados ofreciendo productos sin ningún control sanitario y demasiadas veces bajo el falso paraguas de producción propia o ecológica. Aconsejamos a los consumidores que se suministren en instalaciones reguladas donde se realizan habitualmente controles de residuos y plaguicidas y la frescura está garantizada. Prácticamente todos nuestros productos están cultivados bajo certificación Global-gap de buenas técnicas agrarias.

-¿Cuesta que el consumidor confíe en la venta a domicilio de productos perecederos como frutas y verduras?

-La venta a domicilio necesita un plus de calidad, aunque es algo que va en franca mejoría. Siempre que se compra por internet hay que vencer una lógica barrera de desconfianza que normalmente desaparece con las compras siguientes. Tenemos que ser tremendamente rigurosos al confeccionar los pedidos. Pero la mejor garantía en Horticampo es que no se paga por adelantado, pagas al recibir la mercancía y después de haberla comprobado. Muchos de los potenciales clientes, antes de comprar por internet, han pasado por nuestra tienda Horticampo en Frupal, situada en plena Nacional IV km 564,1, en Los Palacios, para conocernos . Es algo que agradecemos mucho; estáis invitados.

-¿Cómo es posible que ofrezcan precios atractivos llevando el pedido a domicilio?

-El secreto de Horticampo es que un gran porcentaje de lo que vendemos es cultivado por nuestra gente en nuestros campos. Encima lo vendemos directamente e, incluso, el transporte es nuestro. En los productos que nos acompañan siempre damos prioridad al origen. La gran ventaja de Horticampo es la calidad.

-¿Cuándo se pone en marcha Horticampo y cómo ha evolucionado hasta ahora?

-Horticampo arranca en 2011 y en estos intensos años hemos superado los dos millones de visitas y rondamos los 10.000 clientes registrados. Nuestro objetivo es transformar un gran número de compras ocasionales o de temporada en compras habituales.

-Con Horticampo, la empresa Frupal cubre ya todos los sectores de la distribución, ¿no?

-Horticampo no es el origen de la empresa, nuestro logo es un árbol y Horticampo sería una rama. En Frupal SAT cumplimos 30 años de vida y nuestra principal actividad era, es y deseamos que siga siendo la producción y exportación de frutas y hortalizas. Actualmente Horticampo supondrá un 10% de nuestro volumen total de ventas, completando nuestra actividad un porcentaje aproximado del 40% en mercado tradicional y un 50% en exportación y gran distribución.

-Al ser tanto productores como comercializadores, ¿qué opinan de las continuas quejas de los agricultores sobre la cadena de valor y los bajos precios que reciben respecto a los precios finales de sus productos?

-La concentración en la demanda, apenas 10 grandes grupos mueven el 80 % del comercio total, frente a lo atomizado de la producción con miles de productores ofertando, no ayuda nada y genera un desequilibrio que termina muchísimas veces en condiciones de venta injustas. Aunque en Horticampo somos abanderados del comercio sin intermediarios, quisiéramos puntualizar para el conocimiento general algunas cosas sobre un tema más que delicado. Tanto el productor como el consumidor necesitan del intermediario. Nosotros lo que criticamos y cuestionamos es la figura del intermediario parásito (cobrar sin aportar nada en la cadena) o el intermediario abusador (aprovecha su posición dominante estableciendo márgenes abusivos sin dejar siquiera margen de subsistencia). Esos intermediarios sí hacen mucho daño al campo y amenazan la cadena alimentaria, pero quien facilita, trabaja, cuida, y trata de forma profesional el cultivo a cambio de un margen lógico y competitivo no sólo no es criticable sino que es insustituible.

-¿Qué parte de la empresa ocupa la producción actualmente? ¿Y qué cultivos son los que mantienen?

-En Frupal y Horticampo cubrimos el año completo y suministramos producto de nuestra zona cuando es estación y otros orígenes cuando no están disponibles. Nuestros cultivos más relevantes son el tomate de Los Palacios, espárrago verde, fruta de hueso, calabacín blanco, cítricos, uva de mesa... multitud de referencias que copan la totalidad del calendario y abastecen casi completamente la cesta de la compra

-¿Qué proyectos tienen para Frupal y Horticampo?

-En Frupal SAT nos declaramos en continuo estado de aprendizaje y obsesionados con mejorar. Nuestra filosofía es innovar y no quedarnos estáticos lamiéndonos las heridas ante los inconvenientes sino buscar cómo superarlos. Vendemos alimentos, por lo que el sabor es prioritario, siempre acompañado de presentaciones y calidad acordes a las nuevas formas de consumo. En lo que respecta a Horticampo nuestra intención es abrir en las principales localidades de Sevilla tiendas gemelas a la de nuestra central para dar la opción de la compra presencial y acortar los tiempos de respuesta en la venta a domicilio.