Claúsulas suelo

En Maracena, Granada, vive una señora a la que un juez ha dado la razón: su banco ha sido sentenciado a devolverle lo cobrado de más por la llamada cláusula suelo de su hipoteca. La señora lo ha conseguido por la vía judicial, que es la aconsejada en caso de que el banco proponga al cliente un trato que siempre será perjudicial para éste. A la puerta de algunos bancos se instalaron hace días puestos de asesoramiento sobre la reclamación de devoluciones de lo indebidamente cobrado en virtud de las famosas cláusulas suelo, puestos montados por afectados por este abuso para orientar a otras víctimas de la depredación. Los bancos, en represalia, ya están anunciando que cobrarán, en adelante, más comisiones: por tener abierta una cuenta, por el uso de tarjetas, por domiciliaciones… por todo. Resulta paradójico que se acorrale así a los clientes, toda vez que nuestra economía está altamente bancarizada y casi toda transacción, todo pago y todo cobro tiene necesariamente que pasar por un banco: alquileres, sueldos, pensiones, recibos, impuestos, compras, ventas… Constituye, de hecho, un abuso de poder, un oligopolio. ¿Y qué hace la Junta de Andalucía en apoyo de sus ciudadanos, sobre todo de los más débiles, ante el poder omnímodo de los bancos?: nada. El gobierno andaluz, que se dice socialista, no protege a los afectados, a las víctimas. No es ya que no crean una banca oficial que compita con los bancos haciendo frente a sus abusos, sino que ni siquiera toma medidas en apoyo de la ciudadanía, ni en esto ni en ningún otro ámbito de la economía. Los socialdemócratas de derechas que gobiernan Andalucía, meros gestores del capitalismo, nunca humanizadores del mismo, se someten a la política depredadora de los bancos y al extremado poder que tienen de siempre, en especial desde la época aquella del ladrillo, que fue inaugurada por Aznar y cuyos excesos demenciales nunca fueron corregidos por Zapatero. Luego se escandalizan cuando Podemos dice que o nacionaliza gran parte de la banca o crea una banca estatal correctora de abusos. Claman que con ello la economía se sovietizaría. Pero no queda otra si no queremos caer en las garras de ese gran hermano que se esconde tras sus ordenadores vigilándonos para chuparnos la sangre en cuanto caigamos en sus redes, lo que ocurre casi a diario. Que devuelvan lo cobrado de más. Simplemente, porque es de justicia. Y que lo hagan ya.