Malos políticos

Artículo en tres tiempos: Uno.- Local. Según informó este periódico el sábado, 29 de abril, el concejal de Almería Juan José Alonso (PP), anunció en un pleno del Ayuntamiento que la policía iba a realizar una redada antidroga. La operación quedó reventada. ¡Qué afán tiene este concejal de apuntarse éxitos, o de demostrar lo bien informado que está! El titular de prensa fue "Revientan por error una operación policial en Pescadería", muy benévolo con el interfecto.

Dos.- Andalucía. Susana Díaz dice que "lo del PP ya no es casual, canta demasiado". Agrega que "los ERE emergen cada vez que hay una nuevo caso de corrupción de los populares". Si titular y entradilla se leen de pasada y no se entra en el contenido de la crónica, parece que se trata del "y tú más" recurrente entre los partidos. Luego resulta que es la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha confirmado el procesamiento de 22 acusados por los EREs fraudulentos, entre ellos dos expresidentes de la Junta, Chaves y Griñán. Díaz ve ahí la mano del PP, pero no demuestra nada ni denuncia en los tribunales. Siembra la duda sobre la Justicia a la vez que, envuelta en la bandera verdiblanca, identifica a Andalucía con ella y con su partido.

Y Tres.- Nacional. Se sigue machacando a Podemos por la moción de censura. Curioso que sean precisamente los que no han hecho nada en reacción a la podredumbre del partido que nos gobierna los que más rechazan la propuesta. PSOE y C's, aunque de vez en cuando maquillen su abstención y su apoyo a Rajoy con cierta crítica, siguen sosteniendo al PP. Los socialistas, además, reprochan a Podemos que no les apoyaran hace un año para formar gobierno, cuando les pusieron ante el trágala de los acuerdos firmados previamente entre PSOE y Ciudadanos. En realidad, todos están coaligados para impedirle el paso a Podemos. ¿Qué había que hacer, entonces, ante tantos y tantos casos de corrupción, tanto robo, tanto latrocinio? ¿Criticar, sí, pero sostener al PP y esperar a votar dentro de dos o tres años, reduciendo la democracia solo al momento del voto, es decir, subvirtiéndola, limitándola? Algo se podrá hacer mientras tanto, ¿no? ¿O nos entregamos, exánimes, a su ambición?

Así que tenemos los políticos que nos hemos dado, los que hemos consentido, los que nos merecemos: unos, tontos del culo; otros, ambiciosos y maniobreros sin utopía; otros, ladrones. ¿Qué hacemos? ¿Nos callamos?