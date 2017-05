Pedro en Almería

Que Pedro Sánchez llene el Teatro Cervantes de Almería y tenga que dar otro mitin fuera para los que no pudieron entrar por falta de aforo debería inquietar, y no poco, a los dirigentes socialistas de la provincia. La Ejecutiva Provincial está alineada en su totalidad con Susana Díaz. No podía ser de otro modo, sabedores como son todos de cómo se las gastan en el PSOE con quienes se ponen enfrente de la casta que gobierna. En ese partido, como si fuese de derechas, solo se valora la sumisión, el acatamiento, la mansedumbre y la docilidad. Nada de pensar cada uno por su cuenta. Se tiene que estar a lo que digan de Sevilla y de Madrid. Lo demás son aventuras que nunca acaban bien. Nada de ideas propias, ni siquiera de ideología, mucho menos de utopías. Aún se recuerda el 38 Congreso en Sevilla, aquel en que se enfrentaban Carmen Chacón y Rubalcaba. Hubo alguno de Almería que llegó tan tarde que no pudo ponerse en la foto con ninguno de los dos. Porque en el PSOE tampoco es bueno decantarse. Hay que mantenerse en el filo de la navaja cuando pintan bastos. O declararse del lado ganador, como ahora. Y nada de democracia. Aún se recuerda también aquellas primarias entre Borrell y Almunia. En una agrupación de la capital plantaron un atril con las papeletas de uno a la izquierda y las del otro a la derecha. Y el secretario general, enfrente, fichando al personal qué papeleta cogía, catalogando.

También el tratamiento que se hace de los movimientos de Pedro Sánchez es elocuente. Fue inefable el artículo de Sánchez Teruel en este periódico hablando del agua ¡al día siguiente del mitin de Pedro Sánchez! Dentro de su habitual sosería, no hablar de la noticia socialista del día demostró su falta de valentía, decisión y claridad para con sus militantes, simpatizantes y votantes. Igualmente, el tratamiento que hizo el Canal Sur de Susana Díaz del mitin del Cervantes fue bochornoso y parcial: ni una imagen del lleno total del teatro, ni una de Pedro rodeado de los suyos, ni una del exterior hablando a los que no habían podido entrar.

La casta y la trama golpista del PSOE pueden estar contentas con estas primarias. El partido no se va a romper. Ha resistido muchos envites, y peores que este, a lo largo de su historia. Pero si pierde Pedro Sánchez la izquierda habrá perdido una oportunidad histórica de regenerar la política, devolverla a la gente y liberarla de la corrupción.