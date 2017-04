Sebastián Returns: otra reaparición

Si el teatrillo que protagonizaron Sebastián Jr con el mago de la chistera (también conocido como Luis Salvador) el viernes pasado se hubiera producido tras estallar el escándalo de la Operación Nazarí, muchos nos hubiéramos echado las manos a la cabeza. En aquel momento, la vergüenza la evitó Torres Hurtado que en su caída quiso arrastrar a su archienemigo como hacen los villanos en los cómics de superhéroes. Pero los supervillanos nunca caen del todo y un año después presenciamos esta reaparición para decirnos que los malos malísimos son sólo los opositores a Sebastián Jr dentro del PP.

Ya conocemos las numerosas irregularidades existentes en la gestión municipal, y sean o no castigadas por la justicia hay evidencias suficientes para señalar la trama que ha gobernado nuestra ciudad en su propio beneficio, igual que ha ocurrido en otros muchos municipios gobernados por un PP que protagoniza centenares de casos "aislados" de corrupción. Todos ellos darían para una saga de supervillanos y la gente joven lo pasaría en grande, de no ser porque el robo a manos llenas está vinculado a un modelo económico desastroso que ha destruido por ahora sus opciones de un futuro mejor.

La gravedad de los casos de corrupción que afectan al PP de Granada nos hacen creer que el teatrillo ensayado el viernes no va a estrenarse en la Plaza del Carmen. Más bien daría para un capítulo de ese cómic de la Granada corrupta que alguien debería dibujar siguiendo la estela de aquellas novelas negras que se atrevió a escribir José Luis Serrano en los albores de su carrera literaria.

El problema real es que a día de hoy la única respuesta del actual alcalde es trasladar por enésima vez la responsabilidad a los demás y destacar que ha conseguido algo tan heroico como la normalidad. No pido que haya héroes en el Gobierno municipal, pero por lo menos que no nos tomen por Rompetechos y se crean que no nos damos cuenta de lo que hacen, o más bien de lo que dejan de hacer. No hay nada más triste que un gobernante asumiendo su propia incapacidad, sobre todo porque en otros lugares las alcaldías del cambio se están dedicando a generar mejoras sustanciales en sus ciudades al mismo tiempo que reducen las enormes deudas causadas por el despilfarro y la corrupción del PP. Señores del PSOE, acuérdense de que en Granada hay una sociedad civil llena de héroes y sobre todo heroínas cotidianas con una gran energía y con excelentes propuestas, háganle caso de una vez e inicien el cambio que necesita nuestra ciudad.