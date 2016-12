Y ahora lo exportamos

En Andalucía es notorio el mal funcionamiento de los elementos básicos, y evidente el desastre de la cuenta de resultados de un cuerpo de gestores que es dueño y señor del territorio desde que es posible escoger al conductor. Estamos a la cola, en lo importante, del saneamiento social y aún siendo una potencia turística, por lo que ello tiene de providencial, nuestras carencias y disfunciones empiezan a cundir en el medio ciudadano. Los núcleos urbanos, grandes y pequeños, que disponen de instituciones ligadas a la gestión de la Junta, son víctimas de dejación, y la habitual parsimonia, extrema con frecuencia, del pueblo andaluz está empezando a resquebrajarse, agotada ya de tanta espera y decepcionada de un estatus en el que reina el amiguismo y florecen las sociedades para arropar egresados públicos e incondicionales de la causa. En el "top" impositivo, la Sanidad está hecha unos zorros, la productividad anda por los suelos, la tasa de paro es de las más altas entre las regiones de Europa y los indicadores educativos apuntan a un sistema con notables deficiencias, que ofrece un horizonte tenebroso.

En este estado de cosas, parece que para el PSOE, Andalucía no sólo es una cantera de votos. Después de que el régimen andaluz -porque es a un régimen a lo que más se parece la gobernación de Andalucía- haya asumido lo peor de nuestra pequeña y escasa burguesía de los tiempos de faroleo -para aquí la fiesta y para el exterior la inversión y la fortuna- ahora quiere exportar su monto de logros. La apuesta del aparato de la maltrecha socialdemocracia española por Susana Díaz, es síntoma de que el PSOE no sólo no tiene proyecto sino que por faltar le falta hasta imaginación. Ni siquiera parecen percibir sus ejecutivos que el cliché de la presidenta no es exportable, que el cromo del ama de casa del Tardón, que venden sus promotores y agentes en estos pagos de María Santísima, puede resultar hasta patético al norte de Cazalla de la Sierra.

Es muy probable que los españoles en su conjunto se pregunten qué nos va a aportar el icono de un Gobierno que mantiene el retraso de esta tierra nuestra, que no ha sabido explotar la inmensa riqueza del territorio y la infinita capacidad creativa de sus gentes, y que mantiene la dependencia de Andalucía en la envoltura de un discurso falso que adjudica al franquismo, después de tres décadas y un lustro de gobierno, todos los males y carencias que nos aquejan.