La Fiscalía mantiene la petición de 23 años de prisión para el acusado de matar a su mujer con la tapa del inodoro

La Fiscalía de Sevilla ha mantenido este miércoles su petición de condena de 23 años de prisión por delitos de asesinato y malos tratos habituales a Mario Calderón Márquez, el hombre acusado de haber matado en la madrugada del 3 de junio de 2015 a su esposa, María del Águila Pérez, a la que asestó varias puñaladas y golpeó con la tapa del inodoro hasta la muerte.

La fiscal del caso ha elevado sus conclusiones a definitivas mientras que la acusación particular que ejerce el abogado José María Núñez reclama 28 años de cárcel –ha retirado el delito de amenazas, al considerar que queda englobado en los malos tratos- y la acusación de la Junta de Andalucía, que inicialmente solicitaba 33 años de cárcel, se ha adherido a la petición realizada por el Ministerio Público, de 23 años.

La defensa, por su parte, ha mantenido la petición inicial de absolución, aunque de manera alternativa plantea una condena mínima de cinco años de prisión por un delito de homicidio.

El juicio continuará mañana, cuando el fiscal y las demás partes expongan sus informes definitivos, y a continuación se entregará al jurado popular el denominado objeto del veredicto, las preguntas a las que deben de responder para llegar a un veredicto de inocencia o de culpabilidad.

El pasado martes el acusado aseguró en su declaración que el día de autos, la madrugada del 3 de junio de 2015, su mujer le apuñaló primero pero a partir de ese momento no recuerda su reacción ni la muerte de la mujer. El acusado explicó que aquella madrugada se levantó y vio al fondo del pasillo a su mujer, María del Águila Pérez, que estaba “agachada y abrazada a otro hombre” –siempre según su versión-. La mujer le dijo a esta otra persona que se marchara y a continuación, prosiguió el acusado, María del Águila cogió una navaja y le hizo “retroceder” hasta que en un momento ya no pudo seguir echándose hacia atrás, y fue entonces cuando recibió tres puñaladas en una mano, una rodilla y un testículo.

A partir de ese momento, la nada. El acusado dice que ya no recuerda lo que ocurrió hasta que vio a su esposa tumbada en el suelo del cuarto de baño y ensangrentada. Él se encontraba “mal, raro”, aseveró, y a continuación intentó llamar a la Policía pero no sabía el número, por lo que decidió llamar a su hermano, al que le comentó que su esposa estaba “tumbada y no se movía”.

Cuando fue interrogado por las puñaladas que propinó a la víctima y los golpes en la cabeza con la tapa del inodoro, Mario Calderón dijo que no se acuerda de nada, aunque añadió que no ha golpeado a su mujer “en su vida”, negando igualmente que en el año 2008 le tirara de los pelos, así como las distintas amenazas que le atribuyen las acusaciones.

El acusado dijo que desde el año 2013 grababa las conversaciones de su esposa porque “temía por su vida”, y afirmó que su mujer le agredió en varias ocasiones y él “nunca” la maltrató.