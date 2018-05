La Fiscalía pide 17 años de cárcel para el ex policía que retuvo a sus hijos

La Fiscalía de Granada ha solicitado 17 años de cárcel para un ex policía de Alcalá de Guadaíra acusado de sustracción de menores y lesiones psíquicas que aprovechó que le tocaba estar con sus hijos para no entregarlos a su ex pareja en el punto de encuentro de Granada acordado judicialmente.

Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, el acusado, Manuel Lebrón, ex policía local de Alcalá de Guadaíra, aprovechó el régimen de visitas acordado tras separarse de su ex pareja para ocultar a sus dos hijos menores.

Los hechos se remontan a la Navidad del año pasado cuando el acusado tenía tres días para disfrutar de sus hijos, a los que debió entregar a su ex mujer el 30 de diciembre en el punto de encuentro de Granada, al que no acudió.

Según el escrito provisional de acusación emitido por la Sección contra la Violencia sobre la Mujer, el acusado se enfrenta a dos delitos de sustracción de menores y otros tres de lesiones psíquicas contra los dos niños y la madre.

La Fiscalía apunta que Manuel L.G. mantuvo a los niños ocultos con él en Dos Hermanas sabiendo que ocasionaría "desasosiego e inquietud" y para evitar ser descubierto se ocultó con ambos en el domicilio de su compañera sentimental. En ese domicilio fue detenido el ex policía el pasado 2 de enero.

El escrito de acusación señala además que el acusado llegó a proponer a los niños "fotografiarlos tirados en el suelo y manchados con sangre" para enviar las fotos a su expareja y apuntó en redes sociales que habían aparecido muertos.

La Fiscalía, según ha adelantado el periódico Ideal de Granada, ha solicitado además que el exagente, que tiene otras causas pendientes y permanece en prisión, se mantenga alejado de la mujer y de los menores durante cinco años y que se le retire la patria potestad por diez años.

Antes de los hechos, el hombre ya fue condenado a 34 meses por violencia de género y fue expulsado de la Policía Local de Alcalá por otras actuaciones violentas por las que incluso tiene una orden de alejamiento.