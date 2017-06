Limones defiende su gestión y confía en acabar con el "escarnio público"

Antonio Gutiérrez Limones, diputado por Sevilla en el Congreso y alcalde de Alcalá de Guadaíra entre 1995 y 2016, aseguró este miércoles que está tranquilo y "deseando" conocer las actuaciones seguidas en el juzgado desde 2003 sobre el caso ACM, remitidas ahora al Tribunal Supremo para que se le investigue, por indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El ex regidor confía en que podrá dar explicaciones y acabar de una vez con el "escarnio público" que dice estar soportando por la investigación sobre gestión en la sociedad Alcalá Comunicación Municipal, que funcionó durante su etapa en el Consistorio.

"Me he llevado 21 años de alcalde y en mi Ayuntamiento nunca ha habido ninguna irregularidad", subrayó. Aseguró que ha "hablado con los órganos del partido" y, pese a la situación de interinidad que se vive en éstos, le han trasladado su apoyo. "No conozco las actuaciones judiciales más allá de lo que ha salido publicado en los medios de comunicación", lo que supone una situación "de auténtica indefensión", reiteró. El juzgado de Alcalá ya le dio la opción de personarse -tras la disolución del Congreso y antes de la repetición de elecciones, cuando dejó de ser aforado-, pero no llegó a hacerlo porque como número 3 del PSOE por Sevilla volvió a ser elegido diputado.

Limones recordó que en la exposición razonada elevada al Supremo ahora se recogen dos cuestiones que ya salieron en su día y que considera que fueron desmentidas o matizadas. Una son los gastos de un viaje familiar de Limones a Madrid y cuyas facturas están a nombre de ACM, algo que el ex gerente atribuyó a un error, por una gestión privada que él mismo hizo con una agencia que trabajaba con ACM, pero que el alcalde abonó ese viaje.

En cuando al hecho de que, según el juez instructor, Limones conocía las irregularidades en ACM y no hizo nada, el diputado se remitió a la carta que el interventor del Ayuntamiento le envió tras su declaración como testigo en el juzgado, asegurando que nunca habló de irregularidades en ACM, que desconocía. Esas advertencias tenían que ver con la necesidad de dotarle de más medios para "controlar las cuentas" de la sociedad.

El PP y Podemos recuerdan que el ex edil ostenta un cargo por decisión de Susana Díaz

En cualquier caso, el juez recuerda que no obtuvieron respuesta, como tampoco la hubo tras el aviso de los concejales que asistieron en 2001 a una reunión con el contable, que fue grabada y dio origen a la denuncia judicial. Considera esa actitud de Limones "deliberada y obstruccionista" y que favoreció el "hundimiento de la entidad".

Aunque era conocido que el caso ACM se seguía investigando y que en algún momento el hoy diputado tendría que dar explicaciones en sede judicial, el hecho de que llegue al Supremo dio este miércoles pie a nuevas reacciones. El PP de Sevilla reclamó responsabilidades a Verónica Pérez y Fernando Rodríguez Villalobos -secretaria y presidente del PSOE sevillano, respectivamente- por "la defensa a ultranza" que han hecho de Limones frente a las "evidencias de su responsabilidad" en el caso ACM". El PP cree que deben pedirle el acta de diputado que tiene por Sevilla. La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, aseguró que "en la exposición que se ha elevado al Supremo, el juez lo deja claro: Gutiérrez Limones era conocedor directo de los supuestos actos de malversación y no adoptó medida alguna a las que sí estaba obligado legal y estatutariamente para evitar el saqueo". "Todos lo avisábamos y ¿qué hizo el PSOE? Pues Susana Díaz lo puso de número 3 para representar a los sevillanos en el Congreso con el dinero de todos", añadió.

Por su parte, Podemos Andalucía exigió a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que demuestre su compromiso contra la corrupción actuando en este caso. La portavoz adjunta en el Parlamento, Esperanza Gómez, recordó que Limones ostenta un cargo público y está aforado "por decisión expresa de Susana Díaz".