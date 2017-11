La alcaldesa alaba a los ediles críticos que se van, aunque también los cambios

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, emitió ayer un comunicado en el que "reconoce y valora la actividad" que han desarrollado como delegados del gobierno local Elena Álvarez (portavoz del gobierno, primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda y Recursos Humanos, entre otras responsabilidades) y Salvador Escudero (delegado de Urbanismo, Vivienda y Desarrollo), que el miércoles presentaron su renuncia como concejales. A pesar de que su marcha tiene que ver con las diferencias con la alcaldesa -apoyaron la candidatura de Rafael Chacón como secretario local del partido frente a ésta-, la regididora destaca que "han demostrado durante todas sus etapas como concejales una valía personal y profesional, una actuación conforme a los valores que representa el PSOE y una defensa del interés general".

Jiménez subraya además que los relevos en las responsabilidades institucionales en el Ayuntamiento se van a producir "con total normalidad". Está previsto que tomen posesión Rocío Bastida, actual asesora de la alcaldesa, y Casimiro Pando, una persona que apoyó la candidatura de Chacón, como lo hicieron otros cuatro ediles que siguen en el gobierno local. "En el mundo actual la capacidad de adaptación a los cambios y al entorno es esencial para contribuir a un proceso de mejora continua en los equipos de trabajo y en especial en las administraciones públicas", destacó Ana Isabel Jiménez.

Las diferencias con la alcaldesa se han debido a que, según el criterio de estos concejales y la candidatura que le disputó la secretaría del PSOE, desde que tomó el relevo a Antonio Gutiérrez Limones se ha apoyado para su gestión en un grupo de asesores de su confianza y poco en el grupo de concejales, tomando decisiones incluso a espaldas de algunos delegados.

Consultado ayer por su decisión, Escudero precisó que lo "coherente es dar un paso al lado" después de haber apoyado un proyecto que no ha resultado ganador -en referencia al última asamblea local- para no poner "piedras en el camino" y una vez que no ha habido intentos de acercamiento o de cambiar las cosas. Pese a ello, destacó que la reunión con la alcaldesa, el miércoles, en la que le comunicaron su decisión fue "exquisita" y correcta.

La marcha de Escudero obligará también a relevarle en la Presidencia de la Mancomunidad de Residuos de Los Alcores, una vez que su renuncia como edil se haga efectiva cuando se dé cuenta al Pleno, algo que está previsto en las próximas semanas.