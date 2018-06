Olga Hervás: "El partido no puede premiar una buena gestión con la expulsión de la alcaldesa"

Más información C's expulsa a la alcaldesa y al edil que la denunció por acoso laboral

La atención que se está prestando a lo que acontece en la política municipal de Espartinas tiene que ver con el hecho de que en las elecciones municipales una lista de C's se convirtiera en la más votada. Fue uno de los pocos casos del país. Era un escaparate para la formación de Albert Rivera, que no está resultando vistoso. Se han sucedido los cambios, renuncias y divisiones. Hay problemas para conformar mayorías. La actual alcaldesa (que fue de número dos en esa lista) se decide a dar una entrevista pedida desde hace mucho tiempo un día después de que se confirmara que la expulsan del partido, por el enfretamiento con el que fue su teniente de alcalde, Iván Gómez, que ha denunciado un presunto "acoso laboral".

-Tras la noticia de su expulsión de C's, la primera pregunta es obligada. ¿Y ahora qué?

-Por lo que a mí respecta, todo sigue igual. El compromiso con los ciudadanos de Espartinas es personal. Por el partido me encuentro en esta situación, a la que voy a alegar. Pero seguiré al frente de la Alcaldía con el apoyo de mis compañeros del gobierno y de los trabajadores, que desde que se enteraron de la situación no han dejado de darme muestras de cariño. Queda mucho que hacer de lo que prometimos. Fue el partido el que ganó, pero con ideas nuestras y nuestro objetivo sigue siendo cumplir con lo que prometimos y por lo que salimos elegidos, en un cambio histórico.

-¿Y si esas alegaciones no se resuelven a su favor, sus compañeros seguirán con usted a riesgo de perder la militancia?

-Lo que hemos hablado es que seguiremos como hasta ahora. Somos un equipo cohesionado, trabajamos integrados en todas las delegaciones y no tenemos ningún problema. Lo único que significará es que seré una alcaldesa no adscrita dentro del grupo municipal C's.

-¿Es posible eso?

-Igual que hay independientes en las listas electorales y en los grupos municipales.

-¿Ha podido hablar con alguien de la dirección sobre su expulsión?

-La decisión es del comité de régimen disciplinario nacional. He hablado con cargos autonómicos, uno de los cuales nos dice que no estaba al tanto, se está informando para darnos nociones de cómo podríamos actuar. C`s es un partido que nació en Cataluña, allí no tiene alcaldías. Hemos sino uno de los primeros ayuntamientos, casi el único por mayoría sin coalición que esté gobernando en España. Esto les pilla de nuevo. Debido a esa falta de experiencia política en gobierno me encuentro donde me encuentro. El expediente se abrió porque, como alcaldesa, había cesado a un concejal de Medio Ambiente, sobre el que tenía decenas de quejas. Es una decisión inherente a la Alcaldía nombrar y cesar a sus delegados, soy la responsable última. Es además una persona que no se dejaba asesorar ni supervisar. El cese se produjo por su falta de diligencia y su deslealtad. Es de todos conocido que ha faltado al respeto al partido y a mí misma en redes sociales.

-¿No hubo acoso laboral?

-Puso una denuncia en el juzgado, pero no estamos siendo investigados. Tenemos intención de demandar a este señor por injurias, calumnias y daño moral.

-Al margen de esto, han sido tres años de vaineves. En Espartinas, la realidad dista del discurso con el que C's ilusionó a muchos vecinos. Se hablaba de profesionales, que iban a poner por delante el interés general... y hay mucha dececpión

-Efectivamente, llegamos ilusionados, sin experiencia política y con ganas de trabajar. Pero esto necesitaba algo más, mucha implicación. Hubo personas que no supieron entender lo que era la gestión municipal, aunque pretendas hacer un expediente, no es inmediato. Todo tiene unos trámites.

-¿Espartinas ha sido como una oportunidad perdida para C`s, un escaparate que no han sabido aprovechar?

-Es verdad, debería haber sido un escaparate. Yo creo que al partido le cogió a contramano, estaba empezando a expandirse y no creyeron que gobernar fuera a llegar tan pronto. No hemos sido escaparate por la bisoñez de los candidatos y de la lista. Aún así, estamos consiguiendo logros del programa electoral y estamos orgullosos del trabajo, aunque queda mucho.

-Dicen que usted es una alcaldesa teledirigida por José María Fernández, el alcalde que renunció.

-En 2014, empecé con José María mano a mano, creando la agrupación de C's, hicimos la campaña, él como cabeza de lista, porque es un buen candidato por su forma de ser. Eso no quiere decir que yo no estuviera detrás, apoyándole. Somos dos personas que trabajamos juntas. Cuando él tuvo que dimitir por un caso del que resultó inocente y, por cierto, el partido no le ha dado las gracias por el sacrificio, yo di el paso al frente y estoy orgullosa de haber sido una buena alcaldesa y tener como compañero a José María Fernández, como concejal de Hacienda, Economía, Urbanismo, Desarrollo Local, Comunicación y Transparencia.

-Otro de los problemas de C`s ha sido su minoría, ¿tan difícil es sentarse con la oposición para sacar temas que son necesarios los presupuestos, desbloquear antes el enlace a la A-49...?

-Un ejemplo es el pleno que se celebró ayer. Se recibió una subvención para elaborar el Plan Municipal de Vivienda y debía aprobarse antes del 13 de junio. Había que aprobarlo por pleno extraordinario urgente. Consensuamos con todas las personas de la oposición, a excepción de dos, su apoyo a la urgencia. En el Pleno, votaron que no. La oposición está disgregada, los grupos mayoritarios, rotos. Cuando nos hemos acercado al PSOE y del PP siempre hemos recibido una respuesta en el prepleno sin saber qué esperarnos en las votaciones.

-Siguiendo con su ejemplo: negociaron la urgencia, no el contenido del plan. ¿No es cuestión de echarle más horas?

-Había que haber negociado el contenido, pero era una aprobación inicial, con un periodo de alegaciones con 30 días en los que no habría habido problemas en incluir sugerencias razonables de cualquier partido o vecino.

-Siempre pasa lo mismo. ¿No hacen autocrítica?

-Sí, la hago. Pero tal y como está la situación municipal, hables con quien hables nunca vas a obtener ningún apoyo. Son una persona negociando y otra en el pleno.

-Se supone que la política del fin de las mayorías era esto.

-Sí, pero cuando funcionaban los grupos municipales. No tendríamos mayoría absoluta ni aunque llegáramos a un acuerdo con el PP de María Helena Romero.

-¿No queda otra que el bloqueo constante hasta final de mandato?

-No. Estamos sacando adelante muchísimos puntos. No quiere decir que cuando haya algo bueno para el pueblo votemos todos a una.

-La oposición reprocha que no ejecuten acuerdos del pleno, como la rebaja del IBI.

-El Pleno no lleva la acción de gobierno, sólo lo controla. Se puede aprobar en el Pleno con una mayoría puntual que vayamos a conquistar la luna. Pero si no es legal y viable, no se puede hacer. En cuanto al IBI, IU pidió la rebaja en el último Pleno, como hace regularmente, supondría para Espartinas dejar de ingresar más de un millón de euros. Para bajarlo al 0,5 tendríamos que encontrar otra fuente de ingresos regulares. Nada más llegar al gobierno lo bajamos todo lo que se pudo, del 0,79 al 0,64. Estamos en la media de la provincia y somos el décimo ayuntamiento mejor pagador de la provincia a proveedores. Eso es una gestión, el partido no puede premiar una gestión buena que estamos haciendo con la expulsión de la alcaldesa.

-Sus vecinos denuncian abandono en las calles y zonas verdes.

-Fue una de las razones por las que fue cesado el edil Iván Gómez. Tras ello, se ha implantado una forma diferente de trabajar. Con equipos multidisciplinares, que van por una parte del pueblo y por otra. Hasta que consigamos una primera vuelta, hace que en algunas zonas no se vea. Tenemos pocos trabajadores, muy pocos medios, pero la forma de trabajar está dando sus frutos. Todos los fondos del Supera, el Pfoea y el Edusi que nos han concedido con Bormujos, Castilleja y Gines que nos van a llegar se van a destinar a Medio Ambiente y limpieza. Es la prioridad para C's. Vamos a darle una vuelta de 180 grados.

-¿Ha habido recurso judicial al nuevo expediente para expropiar los suelos que faltan hasta el enlace con la A-49 a través del nudo de la SE-30?

-Sí, ha habido recurso. Pero, de momento, no paraliza la ejecución de la expropiación. El juez no ha dictaminado la suspensión cautelar. El 25 de junio se levanta acta de posesión de los terrenos si no se dictamina nada el juzgado.

-El escepcismo de sus vecinos es total. Demasiadas promesas incumplidas.

-Durante mucho tiempo hubo una política de humo. El PP llegó a hacerse fotos con Ana Pastor como ministra de Fomento anunciando la salida inminente a la A-49 por la plaza de toros. Ahora la gente es como Santo Tomás, que hasta que no meta la mano en la herida no va a creérselo. Lo entendemos.