Otro edil del PSOE se va a los no adscritos, que ya son mayoría en la oposición

Aunque el lector pueda tener la sensación de que es una misma noticia de Espartinas que se repite, no es así. La dispersión de los grupos políticos en el Ayuntamiento de la localidad aljarafeña, con la continua marcha de concejales que quedan como no adscritos, no cesa. A la salida de dos de los cinco integrantes del grupo popular –el ex alcalde Domingo Salado y el edil Juan Pedro Corrales–, que se formalizó el lunes en el Pleno, se ha sumando la del hasta ahora concejal socialista Antonio Miguel Galicia. Éste, tras la sesión del lunes, también anunció que dejará el grupo político socialista para seguir como concejal no adscrito, una condición que ya tiene el que fuera portavoz municipal de esta misma formación, José Antonio García. El PSOE se queda así con la mitad de los representantes que sacó en las elecciones municipales de 2015.

Según confirmó ayer el propio Galicia, ya tiene registrada su solicitud en el Ayuntamiento, aunque no dio tiempo a llevarla a la sesión. El edil explicó que su determinación se debe a las graves diferencias internas que se han producido en la agrupación local socialista y el grupo municipal. La situación, según relató, viene desde el último congreso local del partido, cuando se impuso como secretaria local la edil Cristina Los Arcos, con una lista de afiliados que muchas personas de la agrupación cuestionaron porque no era con la que se venía contando, aunque finalmente el proceso fue avalado por la dirección nacional del PSOE.

Desde entonces, Galia explica que ha tenido problemas de comunicación con Los Arcos, que ha venido ejerciendo de portavoz municipal sin informarle de gestiones ni responder a sus requerimientos de documentación sobre asuntos relacionados con los plenos y la labor de la oposición. En tanto que considera que, por su parte, no ha cambiado nada del espíritu con el que se presentó a las elecciones, ha decidido mantener su acta hasta final del mandato.

Con Galicia ya son cuatro los concejales sin adscripción a ningún grupo en Espartinas, el mismo número de componentes del actual gobierno de C’s, ya que otro edil de esta formación, Ángel Mayo, no ostenta delegaciones, como tampoco las tiene ya Iván Gómez, que sigue de baja médica, aunque anunció su intención también de seguir en el Ayuntamiento por libre.

El PP, como principal grupo de la oposición, tiene sólo tres ediles; el PSOE, se queda con dos;mientras que Vecinos por Espartinas e IU siguen con un concejal en cada caso.

El anuncio de Antonio Miguel Galicia fue la sorpresa de un pleno en el que se volvió a aprobar –por sexta vez en lo que va de mandato– una propuesta para bajar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) en el municipio y volver al gravamen del 0,50 que había en 2012. Se aprobó con los votos de todos los grupos de la oposición y los no adscritos. C’s, que debe ejecutar como gobierno ese acuerdo plenario, se abstuvo, con lo que es probable que la iniciativa quede en saco roto, como ha ocurrido con las anteriores. C’s sigue funcionando con los presupuestos prorrogados del año 2015, los últimos que elaboró el anterior gobierno local del PP, sobre los que ha ido haciendo modificaciones presupuestarias.