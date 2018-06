Vecinos de Villas de Montesillos se oponen a abrir del todo el segundo acceso de la urbanización

Vecinos de la urbanización Villas de Montesillos, de Espartinas, han recogido más de 260 firmas, que ya han presentado ante el Ayuntamiento, en contra de la decisión municipal de quitar el portón que se instaló hace más de 20 años en uno de los muros perimetrales de la misma para facilitar el acceso por el mismo al Colegio Europa desde otras urbanizaciones cercanas. No obstante, no se trata del acceso principal a la misma, abierto de forma permanente al tráfico rodado y los peatones.

Tras el aumento de la inseguridad en la urbanización en los últimos meses, que se relacionó en parte con el "descontrol" en el acceso por esa puerta, los vecinos la cerraron. Aunque con posterioridad se abrió durante unas horas al día, atendiendo a las recomendaciones del propio Ayuntamiento de Espartinas, que se hizo eco de las quejas de algunos vecinos de una urbanización próxima. Tras ello, y según denuncian en Villas de Montesillos, el Ayuntamiento les anunció que iba a quitar ese portón y demoler parte del muro, una decisión a la que se oponen.

En un comunicado, subrayan no sólo la oposición vecinal a la medida, sino a que no se han realizado los procedimientos administrativos que fija la ley para una actuación de este tipo. Además, alertan de que supondría un "peligro real si existiese tráfico rodado", porque la zona no está señalizada para eso.

Aunque inicialmente el derribo del portón por parte del Consistorio estaba previsto para hoy martes a las 10:00, fuentes municipales han precisado que no se ha hecho finalmente y que se van "a abrir vías de diálogo para buscar cuál es la mejor solución".

"La comunidad de vecinos va a defender que se mantenga como ahora este acceso a la urbanización, como ha estado los últimos 24 años", insisten desde la zona afectada, esgrimiendo la falta de razonamiento por parte del Consistorio y convencidos de que el cerramiento hace que la urbanización sea más segura.