Investigan una denuncia contra el ex alcalde de Gines por adjudicar un bar a su hermano

La juez de Instrucción número 13 Sevilla ha abierto una investigación después de que el ex alcalde de Gines Manuel Camino Payán (PSOE) haya sido denunciado por el grupo municipal Imagines a cuenta de la adjudicación de la explotación de un bar a su hermano.

En un auto, la juez acuerda incoar diligencias previas al entender que los hechos expuestos en la denuncia "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

De este modo, la instructora acuerda remitir copia de las actuaciones a la Policía Judicial de la Guardia Civil adscrita a los juzgados "para que investigue los hechos" denunciados por Imagines, grupo personado en las actuaciones como acusación popular.

Asimismo, solicita al grupo municipal Imagines que "acredite su constitución, personalidad jurídica y si pertenece al Ayuntamiento de Gines", así como que "acredite su relación con los hechos, cómo ha tenido acceso a la documental que aporta y si ha sufrido algún perjuicio económico por los hechos denunciados".

"De no ser perjudicados por los hechos, deberá ser solo tenidos por acción popular, en cuyo caso deberán consignar una fianza y se fijará", acuerda la juez en esta resolución.

El día 5 de julio de 2016, el grupo municipal Imagines solicitó el acceso al expediente instruido para conceder la explotación del denominado bar La Oficina ubicado dentro del edificio municipal de la actual Concejalía de Igualdad y Bienestar Social, antes Casa de la Tercera Edad y Juventud, del Ayuntamiento de Gines.

Uno única oferta

Según consta en el expediente administrativo, el 23 de noviembre de 2007 se inició el procedimiento de contratación para la adjudicación mediante concesión administrativa que se llevó a cabo mediante procedimiento negociado sin publicidad, "constando solo en el expediente instruido al efecto una única oferta o proposición" correspondiente al hermano del ex primer edil.

El grupo Imagines expone que, "por razón del parentesco para la adjudicación, se efectuó delegación en el primer teniente de alcalde" mediante decreto de Alcaldía de fecha 12 de diciembre de 2007, no obstante lo cual Manuel Camino Payán, que fue alcalde entre 2007 y 2015, "es quien firma posteriormente el contrato".

Según el contrato firmado como consecuencia de la adjudicación, la concesión administrativa de dicho bar se efectuaba por un periodo de dos años, prorrogables a otros dos, es decir, desde el 11 de enero de 2008 al 10 de enero de 2012, pero "a pesar de ello", el hermano del ex alcalde "ha permanecido, con el contrato vencido, al frente de dicho bar hasta el día 8 de julio de 2016".

Cese de la actividad

Imagines señala que, en esa fecha, el nuevo alcalde del municipio, "conociendo que habíamos tenido acceso al expediente y habíamos conocido las irregularidades existentes", dictó el cese de la actividad por carecer su titular de título habilitante.

Este grupo municipal expone que, en el Pliego de Condiciones Administrativas particulares que rigen el procedimiento, se establecía un canon anual de 1.200 euros (IVA incluido), licitándose al alza, así como que corrían a cargo del adjudicatario los gastos de luz, agua y otros suministros que pudieran requerirse para el funcionamiento.

El grupo Imagines señala que "la única oferta presentada", que corresponde al hermano del ex alcalde, "fue por 1.200 euros anuales", por lo que la adjudicación "se efectuó por esa cantidad, tal y como se recoge en el contrato".

A petición de Imagines, el interventor municipal emitió un certificado con fecha 24 de agosto de 2016 donde señala que, según los datos obrantes en contabilidad, hasta esta fecha "no constan ingresos en concepto de canon derivados de la concesión administrativa del bar".

Igualmente, y a petición del grupo municipal Imagines, se solicitó que se procediera a informar por parte de los servicios técnicos municipales sobre la situación en cuanto a acometidas y contadores para los suministros de luz y de agua de dicho bar, "informándose que solo existe una acometida de luz para el edificio y que no existe cuadro parcial de luz para el bar, así como que, en cuanto al suministro de agua, aún existiendo una sola acometida, existe un contador parcial dentro para registrar el consumo de la actividad".

Por tanto, el Ayuntamiento, como propietario del edificio municipal, "nunca instaló un contador para conocer el consumo de luz del bar, por lo que la energía eléctrica era facturada al Ayuntamiento a través del contador del edificio".

En cuanto al suministro de agua, Imagines asevera que "se podía conocer el consumo al existir contador", pero el hermano del ex primer edil "nunca pagó, porque nadie efectuó la lectura, corriendo de esta forma el consumo de agua también a cargo del Ayuntamiento".

"Concluyendo, el hermano del ex alcalde no solo no ha pagado el canon anual durante los ocho años de contrato, sino que además tampoco ha pagado nada en concepto de consumo de luz o agua con el consentimiento de su hermano" y ex alcalde, finaliza.