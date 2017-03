El Ayuntamiento apremia a la Junta a buscar dinero para consolidar la ladera

Tres días después de que el alcalde de Tomares, José Luis Sanz (PP), diera cuenta al Pleno de la activación del Plan de Emergencias Municipal por el riesgo de deslizamiento "inminente" de la ladera sobre la que se asienta la urbanización Sport Aljarafe, este lunes se reunió por primera vez el comité asesor del mismo. Además de concejales de diversas áreas, asistieron el subdelegado del Gobierno central en Sevilla, Ricardo Gil Toresano, miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y los técnicos que han elaborado los informes sobre el terreno. Según el gobierno local, se acordó solicitar a la Junta que inicie "con urgencia" los trámites para lograr "lo más rápido posible" los 5,7 millones de euros que hacen falta para llevar a cabo el plan que se ha diseñado para frenar el deslizamiento. Once viviendas han tenido que ser desalojadas en el talud noreste, el más cercano a la zona comercial del Manchón.

Pero, a pesar de que hay que actuar con urgencia, nadie pudo precisar este lunes cómo y cuándo estará disponible ese dinero. Desde el Ayuntamiento subrayaron que la Junta es la "administración competente" según la ley que regula el sistema nacional de Protección Civil en este tipo de situaciones y deberá aclarar la financiación o la procedencia de las ayudas a las que se recurra, en su caso. Desde la delegación en Sevilla del Gobierno autonómico se limitaron a confirmar que la delegada, María Esther Gil, tiene previsto reunirse el próximo viernes con el alcalde, y que lo que han hecho hasta ahora es "dar cumplimiento" a la ley en materia de Protección Civil, dando el visto bueno a la activación del Plan de Emergencias Municipal de Tomares que, de momento, es suficiente, y dar cuenta también al Gobierno central. Sólo si el problema de la ladera va a más, la Junta tendría que activar el Plan de Emergencias Provincial, para movilizar más medios. Mientras tanto, los servicios técnicos del Ayuntamiento de Tomares van a realizar un estudio sobre la población afectada, así como un "procedimiento de rescate" que se pueda hacer efectivo en "pocos minutos" si es necesario, según apuntó el gobierno local.

En la urbanización hay 127 viviendas y según los técnicos que han hecho los estudios geofísicos, no se cree que sea necesario un desalojo masivo de la misma. Pero no descartan que sea necesario desalojar más viviendas si, como pasó con las lluvias del pasado otoño, con las de la primavera hay otro movimiento "brusco" del terreno. Muchas de las viviendas afectadas presentan grietas. Otras no porque el movimiento del terreno es profundo y en bloque. El deslizamiento que sufre esta ladera es con forma redondeada, o "de cuchara", según han precisado los técnicos, que lo han relacionado con la acumulación de agua, además de con las inestabilidad típica de los suelos de la cornisa del Aljarafe. Las roturas son más profundas de lo que se creía hasta ahora y superan los 12 y 24 metros respectivamente.

Según el Ayuntamiento, los dos técnicos que firman el estudio que se ha hecho, David Lugo y Mercedes Gómez, insistieron durante la reunión del comité asesor del plan de emergencias en la necesidad de monitorizar cuanto antes la ladera para detectar en tiempo real cualquier movimiento que se produzca en el terreno. También, en drenar toda la ladera para aliviar la presión hidráulica e inspeccionar todas las redes de saneamiento y abastecimiento -que en este caso implican a las dos grandes empresas Aljarafesa y Emasesa- para acabar con las fugas, que se cree que han podido empeorar la situación. No obstante, la solución para consolidar la colina serían las "inyecciones armadas" en forma de abanico. El proceso tardaría al menos un año y medio en llevarse a cabo si no hay imprevistos.