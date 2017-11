El olor a gasoil repunta de nuevo en la barriada Guadalquivir

Los portavoces de los vecinos afectados por los malos olores, debido a productos químicos volátiles en el alcantarillado, denunciaron que éstos vuelven a notarse con mucha intensidad desde la tarde del martes en toda la barriada Guadalquivir. Hablan de nuevo de un olor similar al gasoil. Varios de los afectados llamaron incluso a los Bomberos por la noche, que remitieron a la Policía Local de Coria del Río, aunque no se tomó ninguna medida excepcional. El Plan Municipal de Emergencias no se ha llegado a activar, a pesar de que los vecinos y los grupos de la oposición lo habían pedido y, por lo tanto, no hay ningún protocolo al que puedan ceñirse los afectados o responsables municipales, más allá de los consejos de "ventilar" las casas que se han dado a los residentes, incluso cuando empieza a hacer frío.

Según el testimonio de los residentes, los "olores fuertes" eran perceptibles desde las 13:00 del martes y desde la entrada de Coria del Río hasta el embarcadero, especialmente en calles como Itálica, Gran Avenida, Ciudad de Cabra y Retuerta. La situación se produce después de unas semanas en las que los olores se habían mitigado, habían variado o se concentraban en una zona más limitada. Hay que recordar que Emasesa está echando agua, varias veces al día, directamente en las alcantarillas.

La prueba en el local en el que se cree que hay un pozo ciego todavía no se ha hecho

Desde el Ayuntamiento -que está ejerciendo de portavoz del resto de administraciones implicadas en el problema- se limitaron a apuntar que "todos los trámites están siguiendo su curso y que no se informará de nada nuevo hasta que haya avances y conclusiones significativas".

Desde Emasesa remitieron también al alcalde de Coria, Modesto González (PA), como portavoz en este tema, sin dar más detalles de los trabajos que se siguen haciendo en la barriada, donde hay presencia constante de técnicos de la empresa pública metropolitana y es titular de la red del alcantarillado por la que se distribuyen esos gases. Según un portavoz de los vecinos, el olor volvió con intensidad desde que se hizo el sellado hidráulico -la colmatación con agua para ver si hay fugas por las que puedan entrar esos gases- de la red de emisores de Aljarafesa.

Este nuevo repunte de olores se produce cuando no se ha podido realizar la anunciada prueba en un local de la calle Retuerta, que ha funcionado durante años como taller de coches aunque está cerrado ahora, para comprobar si el origen de lo que está pasando pueda estar en un antiguo pozo negro que no se sellara adecuadamente y contenga productos relacionados con la actividad de chapa y pintura, compatibles con los gases detectados en los análisis que se han hecho. Se anunció para el viernes y, según el Consistorio, se está a la espera de cerrar una fecha con el propietario, a pesar de la urgencia por descartar hipótesis y hallar la causa de un problema sin precedentes en Sevilla, que se repite desde hace al menos tres años y que se prolonga, esta vez, desde finales de agosto.

En cualquier caso, no es la única posibilidad que se baraja. Emasesa también está analizando el terreno del entorno de la barriada, en concreto frente a la gasolinera, por si pudiera estar contaminado, teniendo en cuenta que en esta zona los suelos son arcillosos, se contraen en verano cuando pierden agua y se dilatan con las lluvias, que este año no se ha producido. Pese a las llamadas a la tranquilidad, la alarma es creciente entre los vecinos, que denuncian que las mediciones con las que se ha concluido que no hay riesgo sanitario se han hecho al aire libre, con las alcantarillas tapadas y un extractor sacando los gases del alcantarillado. En estas circunstancias, no descartan nuevas medidas de presión y estudian denunciar a la Fiscalía antes incluso de que haya conclusiones sobre cómo los gases están entrando en el alcantarillado.