Maloma asegura en un vídeo que no está secuestrada y volverá a España "cuando quiera"

Maloma Morales, la joven saharaui vecina de Mairena del Aljarafe y, según su familia de acogida, retenida en el Sahara desde hace 14 meses, asegura en un vídeo que no está retenida contra su voluntad y que volverá a España "cuando quiera".

En un vídeo de dos minutos de duración difundido en la redes sociales por Emhammed Al Ghasi, primo de Maloma y antiguo oficial y diplomático del Frente Polisario, la joven se expresa en español acompañada de dos de sus primas.

"No estoy secuestrada por el Frente Polisario ni por Argelia, ni por mi familia. Estoy aquí porque quiero, porque es mi deseo estar una temporada con mi gente", asegura la joven. "Hace 10 años he estado en España, y no ha pasado nada, y se está formando una bola increíble", dice, y añade que "el día que quiera irme me voy a ir, cuando diga me voy, me voy a ir, y es absurdo los pensamientos que se están contando y mentira lo que se dice en los informativos".

"Esto se lo he dicho a mi familia de España, al cónsul, a ACNUR, que es el deseo de Maloma, que quiere pasar una temporada con su familia, y que la gente la deje en paz".

"Dejadme en paz, entreteneos en otras cosas, no en el tema de Malo, dejad ya esta bola", declara la joven, que asegura que "hay gente que se está aprovechando de este tema, mirando por su propios intereses, creando malos rollos entre dos países, y esto no es justo, se acabó, y quiero que esto llegue hasta aquí, porque hablo por mí misma, no hace falta que nadie hable por mí".

Se trata del primer vídeo en el que Maloma habla directamente a una cámara y en español desde que hace 14 meses se encuentra en el Sahara, y ha sido difundido hoy, después de que este fin de semana se haya celebrado en Sevilla una concentración de dos días de duración para pedir su regreso a España, así como el de medio centenar de mujeres que no han vuelto a territorio español tras viajar a los campamentos de refugiados en lo que se entendía que era un viaje de ida y vuelta para ver a sus familias biológicas.