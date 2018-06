El grupo municipal del PP se fractura aún más con un segundo edil no adscrito

El grupo municipal del PP en Espartinas, que gobernó en el municipio hasta 2015, vuelve a fracturarse. Un segundo concejal del PP, el que fuera delegado de Obras y Servicios, Juan Pedro Corrales, ha comunicado al Ayuntamiento que deja la formación y el grupo, pero sin renunciar a su acta de concejal, que mantendrá hasta final del mandato. Sigue los pasos, así, del ex alcalde del PP, Domingo Salado.

La renuncia de ambos a seguir representando al partido por el que concurrieron a las elecciones se oficializará en el próximo Pleno del Ayuntamiento, que se ha fijado para el lunes, 4 de junio. Tras su marcha, el PP quedará con tres concejales de los cinco que obtuvo en las últimas elecciones municipales, en las que Ciudadanos se impuso como lista más votada. Los que siguen son Silvia García, Francisco José Alonso y María Helena Romero, ésta última designada recientemente como candidata a la Alcaldía para los próximos comicios, que se celebran dentro de un año, en 2019.

Como hizo Salado, en el escrito difundido para explicar su decisión de quedar como no adscrito, Corrales alude a su "absoluta disconformidad" con las formas con las que se llevó a cabo esa designación: en un "comité ejecutivo amortizado", dice, que se convocó sin orden del día previo y al que fue citado por teléfono. Al mismo, no asistieron muchos de sus integrantes, porque desconocían la decisión importante que se iba a tomar, insiste.

En este sentido y como ya hizo el ex alcalde, considera que la votación en la que María Helena Romero salió elegida por mayoría fue sólo para "dar apariencia de normalidad" a una decisión que fue tomada por la dirección provincial del PP, que preside Virginia Pérez.

Otras fuentes del partido han señalado que el congreso local del partido no se pudo celebrar porque Salado, todavía como presidente, no lo convocó durante años. Pese a todo, éste ha dejado la puerta abierta a concurrir a los próximos comicios con una candidatura distinta, en el municipio en el que relevó como alcalde a su madre, María Regla Jiménez.

Con este nuevo edil no adscrito, serán tres los que tengan esa condición en Espartinas. También está como tal, el ex portavoz del PSOE, José Antonio García. Aunque no ha formalizado su decisión, también anunció que pasaría a ser no adscrito el ex teniente de alcalde de C's, Iván Gómez.

Con ellos, ya son más de una treintena los ediles que han dejado de representar al partido por el que concurrieron a las elecciones en 15 municipios del área metropolitana. Se trata de un número muy importante, similar a los concejales que C's obtuvo en toda la provincia y que le dieron opción a un representante en la Diputación.