El personal del Centa acumula ya cuatro nóminas sin cobrar

Seis meses después de que los trabajadores del Centa (Centro de Nuevas Tecnologías del Agua) denunciaran la situación por la que estaban atravesando por la caída de ingresos y la merma de personal, sigue sin clarificarse el futuro de esta planta de investigación radicada en Carrión de los Céspedes, referente internacional en materia de depuración. La Fundación presidida por la Consejería de Medio Ambiente de la que depende adeuda cuatro nóminas: diciembre, enero, febrero y marzo. Los 15 trabajadores que quedan -han llegado a ser 35- han estado en huelga entre 6 y el 22 de marzo y no descartan retomarla. La levantaron para no ver agravada su situación económica y tras el compromiso del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, de que se le daría la celeridad a la subvención nominativa prevista para este año, de 200.000 euros. En marzo, Fiscal apuntó que, a falta del visto bueno de la Intervención delegada, se ingresaría en el plazo de un mes. Pero, según confirmó ayer un portavoz de la plantilla, el dinero todavía no ha llegado y, cuando lo haga, creen que será insuficiente.

Estas subvenciones -a las que el consejero hizo referencia cuando IU y el PP le preguntaron sobre el asunto en el Pleno y en la comisión del Parlamento andaluz- no son algo novedoso. Han llegado a ser de más de un millón de euros, hasta el año 2010. Estos 200.000 euros están previstos en el presupuesto del Centa de 2017, que es de algo más de 1,2 millones de euros. Aun así, ya se ha advertido a la plantilla que la subvención dará, como mucho, para abonar dos nóminas, porque hay que ponerse al día con la Seguridad Social y Hacienda para optar a subvenciones y programas públicos. El problema de liquidez sigue existiendo. Los bancos no dan facilidades para solventarlo, con una deuda que roza los 700.000 euros, aunque se ha ido reduciendo en los últimos años. Ha llegado a ser de 1,6 millones. "La bola de nieve" no crece, apuntó el consejero en el Parlamento.

El consejero se comprometió en marzo a ingresar en un mes la subvención de este año

Éste destacó que se están estudiando otras formas jurídicas para la gestión del centro, que le den viabilidad después de 25 años de trayectoria. También se están buscando nuevas fuentes de financiación, implicando a otras administraciones y entidades privadas.

El Centa es una fundación privada sin ánimo de lucro en la que hay siete patronos, de los que tres están vinculados a la Consejería de Medio Ambiente. El resto son empresas públicas y privadas de ciclo integral del agua que han aportado ya sus cuotas. Si antes de la crisis, la financiación del Centa se componía en un 80% de aportaciones públicas (de la Junta y del Estado) y el resto de proyectos que se captaban desde el centro, algunos internacionales, ahora esa proporción es al revés. La reducción de personal está dificultando que se pueda optar a más programas y desarrollarlos, aunque se está haciendo un esfuerzo en ese sentido, teniendo en cuenta que de las 15 personas que quedan en plantilla sólo 8 son técnicos.