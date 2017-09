La quiebra de la sociedad municipal sigue sin resolverse tres años después

Seis años después de que los ayuntamientos tuvieran que hacer ajustes en sus estructuras, quedan empresas municipales que no han resuelto su quiebra. Es el caso de Sanlúcar Sostenible, del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (con una pequeña participación de Prodetur), en proceso de liquidación desde 2014 y con una deuda de casi 1,5 millones, según el Grupo Independiente de Sanlúcar (GIS). Éste ha acudido a los tribunales para exigir al nuevo gobierno local (PSOE) toda la documentación sobre la gestión que no ha recibido. En función de su contenido, acudirá a la Fiscalía. "Queremos saber en qué y por qué se ha gastado el dinero, y por qué se ha producido esa mala gestión que tienen que pagar los sanluqueños", explica el portavoz del GIS, Eustaquio Castaño. La Seguridad Social ya derivó al Consistorio la responsabilidad por una deuda de más de 286.000 euros. El nuevo alcalde, Raúl Castilla (PSOE), presentó alegaciones, pero al final ha tenido que negociar los pagos. Tras ello, se constituyó en julio una comisión informativa en el Consistorio para analizar todo lo que afecta al ente, que no se ha reunido.

El GIS recuerda que la gestión de la sociedad motivó numerosos reparos de la Interventora a lo largo del mandato pasado. La funcionaria también instó a que se fuera al un concurso de acreedores, a pesar de lo cual el anterior gobierno local del PP y Alternativa por Sanlúcar (APS) optó por la liquidación controlada, de la que se hizo cargo Manuel Trinidad López Raya (APS), ex consejero delegado en la misma empresa y ex edil de Hacienda, Urbanismo y Recursos Humanos. En este mandato no repitió como concejal, pero sigue como liquidador. Castaño cree que un responsable directo de la gestión no debería seguir en este proceso y lamenta que no se haya llegado a encargar, además, la auditoría que el GIS pidió y se aprobó en el Pleno.

Preguntado sobre la situación y las intenciones del actual gobierno, el alcalde asegura se va a buscar "la solución más transparente" y la que aporte más garantías jurídicas. De momento, ha solicitado un informe al liquidador sobre la insolvencia de la sociedad y las actuaciones realizadas hasta ahora. El regidor recuerda que un proceso de liquidación no puede durar más de tres años, que se cumplen ya. A la espera de ese informe, avanzó que lo más probable es que ahora sí se vaya al concurso de acreedores, en el que la liquidación es tutelada por la autoridad judicial que determina si hay gestión dolosa en algún momento. En cuanto a la falta de acceso a información que denuncia el GIS, defiende que se han aportado más de 200 documentos, todos los que tiene el gobierno. El edil socialista reduce la deuda de la sociedad a 1,2 millones de euros, aproximadamente, e insiste en que cualquier dato nuevo se llevará a la comisión informativa creada específicamente, para que sea analizado con "luz y taquígrafos".

Según la información recopliada por el GIS, Sanlúcar Sostenible acumula más de 52.000 euros de deuda con la Agencia Tributaria; debe devolver a la Junta más de 122.000 euros por subvenciones; y tiene casi 15.000 euros de deuda con el Opaef y casi 27.000 con el Ayuntamiento, entre otros impagos. También recuerda que en el informe emitido por la Seguridad Social para derivar su deuda al Ayuntamiento se deja claro que éste utilizó la sociedad "como medio instrumental" para ejecutar servicios de su competencia. El GIS ha solicitado además la relación de puestos de trabajo, para aclarar qué personal de la sociedad pasó al Ayuntamiento; los contratos con proveedores y las cuentas bancarias. "Lo analizaremos y si vemos que hay irregularidades lo llevaremos al juez", dice. El portavoz del grupo de la oposición -que ha sido alcalde en otras etapas del Ayuntamiento, como independiente y con el PP- también recuerda que no se ha llegado a pagar ninguna cuota de una nave que se hipotecó por 346.000 euros y que se ha embargado.