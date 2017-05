El sindicato CTA, que representa a la mayoría de los trabajadores del Ayuntamiento, ha convocado una huelga del personal municipal para junio, justo en el ecuador del mandato de PSOE e IU. El colectivo, mayoritario en la junta de personal, dará hoy de manera detallada los motivos del paro, pero ya ha dicho que, básicamente, la situación no ha cambiado en estos dos años y que, incluso, están peor que cuando gobernaba el PP. Aunque la huelga será sólo de tres horas -de otra manera no triunfaría entre los funcionarios- la declaración del sindicato deja en evidencia otra de las patas sin resolver del gobierno municipal: todo lo relacionado con personal y recursos humanos. Aunque los partidos ahora en el poder tienen de su parte a los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), que han votado en contra de esta huelga pero sí lo hicieron en su momento contra el PP, no ha sido suficiente para parar el descontento general que existe en Capitulares por la falta de plantilla, que se arrastra desde hace años.

A punto de cumplirse la mitad del mandato parece que al equipo de gobierno empieza a salirle agua por todos los agujeros posibles. Aucorsa está en el punto de mira con un enfrentamiento abierto entre los trabajadores y el gerente, una guerra abierta que la han acabado pagando los usuarios en la Feria de Nuestra Señora de la Salud, con menos posibilidad de utilizar el transporte público en estas fiestas. A mitad de año aún no ha empezado el plan de obras previsto para este ejercicio y, lo que es más grave, las que quedan del año pasado. Tampoco tenemos noticias aún del Metrotrén, por no hablar del parón, camino ya de un año, del Centro de Convenciones ni hacer una retahíla de todo lo que queda en el tintero, para lo que ha habrá tiempo y espacio en este periódico.

Los sindicatos lo dirán hoy. Se prometió un cambio que no llega y que se hace muy evidente en lo que a ellos les afecta de manera directa, el personal. Las promesas electorales iban ligadas a que hubiera también un cambio de gobierno a nivel nacional, que no llegó pese a la repetición de elecciones, y que no se esperaban los que mandan a Capitulares, cuya estrategia era derogar la ley de bases de régimen local, clave en los obstáculos para la contratación. Para ponerle remedio, tampoco ha habido una gestión a la altura que solucione alguno de los problemas y el cogobierno llega al ecuador de mandato con una declaración de huelga. Y no es el mejor regalo.