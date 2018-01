Absuelto el ex alcalde de Zurgena acusado de prevaricación

Una juez de Almería absolvió ayer al ex alcalde de Zurgena (Almería) Cándido Trabalón y al exedil de Urbanismo Manuel Tijeras, acusados por un delito de prevaricación por la concesión por silencio administrativo de una licencia para construir 48 viviendas en el suelo no urbanizable del municipio.

El fallo subraya que no se ha demostrado que los acusados Cándido Trabalón y Manuel Tijeras "decidieran de común acuerdo no resolver voluntariamente sobre la concesión o denegación de la licencia solicitada" ni que lo hicieran a sabiendas de que cuando fue pedida el suelo para el que se interesó estuviese clasificado como no urbanizable. Apunta además que el acuerdo del pleno por el que se clasificó como urbanos estos suelos fue suspendido cautelarmente por el TSJA.

Cándido Trabalón fue condenado en julio del año pasado tras el juicio de la operación Costurero en la Audiencia Provincial de Almería a seis años y medio de prisión e inhabilitación de 18 años por los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, cohecho impropio y contra la ordenación del territorio.