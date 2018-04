Adif detecta traviesas defectuosas destinadas al AVE de Granada

Nueva polémica en las obras de la línea de alta velocidad entre Granada y Antequera. Al conocido episodio de la paralización de las obras en Loja -la empresa adjudicataria reclamaba un incremento del 20% respecto a la licitación inicial- se une ahora que Adif detectó en agosto de 2016 "fisuras no admisibles" en las traviesas suministradas por la empresa Antrasa,.

El organismo dependiente del Ministerio de Fomento llegó a rechazar 62.494 traviesas defectuosas fabricadas por Antrasa y que estaban destinadas a tres tramos de alta velocidad: Mérida-Badajoz, Atocha-Torrejón de Velasco y Bobadilla-Granada. La negativa de Antrasa a asumir "todos los gastos y costes de las mismas" ha abierto una batalla judicial para la que ahora Adif está preparando los informes periciales necesarios, cuya redacción licitó esta semana por 50.000 euros y un plazo de tres meses.

Fomento asegura que no se llegaron a instalar en la nueva línea de alta velocidad

Desde Adif se defiende que estas traviesas defectuosas no se llegaron a instalar, por lo que el litigio no interfiere en las actuales pruebas que se realizan en los 126 kilómetros de la línea de alta velocidad desde el mes de noviembre. "No hay traviesas defectuosas en la línea Granada-Antequera", sentencian desde el organismo dependiente del Ministerio de Fomento, que defiende que en el caso de haber tramos con material defectuoso no se habría procedido a "amolar" la vía con vistas al inicio del periodo de pruebas.

Antrasa (Andaluza de Traviesas SA) es una empresa ubicada en el municipio jiennense de Espeluy. En 2014 Adif licitó el contrato para el para el suministro y transporte de 30.000 traviesas polivalentes destinadas a la línea de alta velocidad Antequera-Granada con un presupuesto de más de cinco millones de euros, y Antrasa las fabricó entre septiembre de 2015 y febrero de 2016.