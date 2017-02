Alonso anuncia en Granada un modelo con dos hospitales completos y "mejores"

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, adelantó ayer en Granada la hoja de ruta que seguirá su departamento tras derogar la orden de fusión y las dimisiones de los últimos días. El martes se reactiva la negociación con los nuevos interlocutores: viceconsejera, gerente del SAS y gerente de los hospitales granadinos, que será el equipo de negociadores por parte de Salud. El objetivo: dos hospitales completos. Pero, añadió Alonso, Salud no se conforma con lo que había antes de la fusión, sino que tiene que ser un modelo "mejor".

"Está bien hablar de dos hospitales completos, volver a situaciones anteriores, pero ahora, afortunadamente, la dotación tecnológica es mucho mejor que la que era", añadió Alonso para después insistir en la necesidad de dialogar. Se retomarán las conversaciones con sindicatos, junta de personal, junta de enfermería, plataformas y asociaciones. Pero ya hay que ir a lo concreto. Salud quiere que le planteen sus opciones para llegar al consenso sobre el nuevo modelo hospitalario y establecer un cronograma para hacerlo realidad.

Alonso pidió responsabilidad en esta nueva etapa y generosidad por todas las partes. Se parte de cero. Todas las trabas que en algún momento se plantearon no existen, por lo que se dan todas las condiciones para avanzar y cerrar definitivamente el mapa sanitario de la ciudad. ¿Plazos? Aún no hay, aunque promenten sentarse y no levantarse hasta solucionarlo.

El diseño saldrá del diálogo que los tres nuevos enviados por la Junta hagan con todos los sectores: sindicatos, junta facultativa y de enfermería, asociaciones de pacientes y con plataformas como se comprometió Alonso- en el Parlamento.

Con estos mimbres Salud espera que el conflicto sanitario vaya a menos. "Hemos dado un paso: todo lo que dificultaba la negociación ya no está, por lo que podemos avanzar en el camino. Estoy convencido de que será lo mejor y es el momento por todas las partes de ser generosos y sentarse", apostilló Alonso.