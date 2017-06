Análisis y reforma de las políticas activas de empleo

El Gobierno central ha venido incidiendo en que la reducción de los fondos destinados a Políticas Activas de Empleo (PAE) que han correspondido a Andalucía se han producido a causa de la no ejecución en los últimos años de los cursos de Formación para el Empleo, decisión adoptada por la Junta a raíz de la judicialización de estas acciones por parte del Partido Popular y el sindicato Manos Limpias, y la necesidad de revisar el procedimiento que se cuestionaba. Dichas denuncias judiciales, unidas a una comisión parlamentaria de investigación, finalmente han determinado tanto en la vía administrativa como en la política y por supuesto en la judicial que no ha existido, ni menoscabo de fondos, ni fraude, ni malversación, ni ningún otro delito.

Pese a ello, y en una nueva vuelta de tuerca, el pasado abril, el Gobierno de Rajoy volvió a recortar los fondos a Andalucía en la Conferencia Sectorial de Empleo alegando que la comunidad no había cumplido con los objetivos establecidos. Pues bien, es cierto que Andalucía durante 2016 no había tenido cursos de Formación para el Empleo, pero a la vista del reparto establecido por la ministra Báñez cabe hacer una serie de valoraciones sobre la demagogia de esa justificación, de cómo funciona el sistema, de cómo penaliza o qué factores son los que premia. O, dicho de otro modo, que se trata de un sistema de valoración contradictorio, que no cuenta con el factor básico que es el número de ciudadanos al que va dirigido, que carece de transparencia, y que permite una arbitrariedad a quien maneja las ponderaciones y el peso de los indicadores de tal manera que puede premiar o castigar a cualquiera. Hay que destacar la principal contradicción del sistema: su evolución y reparto no tiene en cuenta la evolución del número de parados en cada comunidad.

Para explicarlo mejor, si una comunidad reduce su número de parados en un ejercicio y cumple con el nivel de objetivos, al año siguiente puede contar con más fondos pese a tener menos parados. Hay que destacar que las PAE no son políticas que tengan una relación directa sobre los contratos y son políticas que buscan una mejor empleabilidad para el parado y hacerlo más atractivo al mercado.

El actual sistema de reparto funciona así: cada comunidad tiene asegurado el 50% de los fondos en virtud de lo que recibió el año anterior, e independientemente de que tenga menos parados o cumplido objetivos. El otro 50% se reparte en función del sistema de valoración, eso sí, con unas características muy especiales, que el Servicio Andaluz de Empleo ha estudiado para llegar a la conclusión de su necesaria reforma.

Como se puede comprobar, el sistema es muy complejo, con 150 elementos a considerar, algunos que se repiten, pues se aplican en distintas componentes del sistema (61), que a su vez tiene 27 indicadores, 6 ejes y 27 objetivos.

El estudio del SAE afirma que menos de la mitad de los elementos que se valoran (73) tienen una influencia directa en la actividad de los Servicios Públicos de Empleo (SPE). O, dicho de otro modo, sólo depende del trabajo de los SPE el resultado de 73 de las 150 variables. En 40 variables, la incidencia de los SPE es parcial y en 37 de las variables el resultado no depende en nada. Precisamente, la mayor incidencia directa tiene lugar en los ejes de Formación y de Modernización, que son los que más variables dicotómicas tienen y curiosamente la que cuenta con menos peso en el sistema de valoración.

Por otro lado, el sistema otorga un gran valor a que las comunidades autónomas realicen una serie de actuaciones, que son estratégicas o políticas y que no tienen incidencia en el desempleado. Por ejemplo, valora la asistencia de funcionarios a reuniones, que las comunidades incluyan datos en programas informáticos o tramiten informes al Ministerio, etc. El SAE ha detectado que existen otros elementos que no se valoran como el grado de cumplimiento del Plan Anual de Políticas de Empleo, la cartera de servicios, o la calidad y satisfacción de los usuarios.

Como colofón, un ejemplo que pone de manifiesto la necesidad de la reforma y que da respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es posible que Andalucía reciba este año más dinero de las PAE para Formación, si precisamente el Gobierno dice que el recorte es motivado por que Andalucía no ha cumplido al tener parada la FPE?

Lo analizamos: en primer lugar, el Gobierno ha repartido en 2017 los fondos de las PAE con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados y, sin embargo, aumenta la dotación hasta 1.893.324.400 euros, lo que supone un incremento sobre 2016 de 92.528.900 euros (+5,14%).

En segundo lugar, porque los fondos para FPE vienen determinados por el ingreso que recibe el Estado de la cuota obrera, es decir, lo que pagan los trabajadores en nómina, y es difícil para el Ejecutivo restar fondos ahí. Para esta partida el Ministerio destina en 2017 994,3 millones frente a los 973,9. El resto, 849,8 millones, irán al conjunto de las PAE frente a 777,7 millones de 2016.

Y en tercer lugar, porque no se sabe el criterio de distribución de las PAE y por qué este año el Ministerio ha elevado la cuantía de fondos destinados a FPE en detrimento del resto de PAE, precisamente las que la Andalucía si había ejecutado. De esa manera, para FPE a Andalucía le ha correspondido 201,1 millones en 2017 frente a los 197 millones de 2016. Es decir, cuatro millones más.

Sin embargo, en el resto de políticas, la cuantía en 2017 ha disminuido a 135,1 millones frente a los 150,6 de 2016 (-15,4 millones). O lo que es lo mismo, el sistema penaliza a Andalucía al cambiar el Ministerio el criterio de reparto de los fondos (más para formación menos para empleo).

La propuesta de la Junta

Demostrada la demagogia al justificar el recorte, el SAE va a trasladar al Ministerio una reforma que contemple variables objetivas y cuente con el colectivo al que van dirigidas estas políticas. Primero restableciendo la importancia de la población demandante de empleo en el sistema. Para ello se propone que el 50% del fondo se reparta en función de los parados y demandantes de empleo de cada comunidad.

El otro 50% se distribuiría en cuatro ejes por resultados, aplicados a cada eje de manera individual. De esta manera se evita que se valoren elementos dos veces, y centra el sistema en los elementos que dependan ciertamente de los SPE, tomando como referencia servicios y programas comunes. Evitando así penalizaciones en áreas de alto cumplimiento por la inejecución de otras.