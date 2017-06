Andalucía acusa a Sanidad de querer invadir sus competencias

Los responsables de la política sanitaria de los Ejecutivos regionales mostraron un rechazo sin fisuras al "voto de calidad" que, con el nuevo reglamento, consideran que quiere imponer el ministerio que dirige Montserrat. "Se debe trabajar promoviendo el acuerdo y que los pactos a los que se lleguen en materia de sanidad sean por consenso y no por imposición", defendió Álvarez. "Cohesión no es recentralización", secundó por su parte a la consejera andaluza el titular de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles.

La confrontación en la política sanitaria entre la Junta y el Gobierno no cesa. Pero Andalucía no es la única comunidad autónoma que planta cara al ministerio de Dolors Montserrat, al que algunos gobiernos regionales -de manera más beligerante los socialistas- acusan de querer "invadir" sus competencias.

Acuerdo para extender el tratamiento de la hepatitis C

El objetivo de la consejera de Salud, Marina Álvarez, en su primera reunión del Consejo Interterritorial de Salud tenía dos prioridades: defender la "universalidad" de la Sanidad y el "acceso equitativo" a los medicamentos cuando se trate uno de los puntos más importantes del encuentro relativo la extensión del tratamiento de la hepatitis C. En este asunto la cita entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se cerró con éxito, toda vez que ambas partes acordaron extender el tratamiento de la hepatitis C con antivirales de acción directa a los pacientes con grado de fibrosis más bajo (F0 y F1), aunque no abordó el tema de la financiación. Álvarez aseguró que Andalucía "está a favor" de un plan "que permita y favorezca que los medicamentos lleguen a todos los pacientes" de hepatitis C. "En el tratamiento llevamos trabajando varios años, empezamos nosotros concretamente en 2014, ahora está pendiente una modificación del protocolo para ampliar ese tratamiento a otro grupo de pacientes con estadio muchos mas iniciales como son los F0 o F1".