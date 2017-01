"Andalucía es uno de los destinos que causan más curiosidad en los españoles"

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) finaliza hoy en Madrid y las sensaciones que quedan tanto en las instituciones como en los empresarios son positivas, permitiendo vislumbrar la consolidación de la recuperación del turista nacional. El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, realiza en esta entrevista sus valoraciones.

-¿Qué balance hace de esta edición de Fitur?

Tenemos buena oferta, un turista fiel y otro que era nuestro pero que dejó de venir por la crisis económica"

-Muy bueno. Andalucía ha demostrado su apuesta por la innovación tecnológica y también en la presentación de los productos, en ver que es un territorio pero también son segmentos turísticos en un mundo tan cambiante en el que no sólo se busca visitar espacios sino vivirlos. Creo que Andalucía ha tenido protagonismo en Fitur, ha cumplido con sus expectativas y, sobre todo, tenemos que felicitarnos porque se ha visto mucha labor comercial. Las empresas que han acompañado a la Junta y a los patronatos han tenido muchos contactos comerciales y han posibilitado que se den esas relaciones para trasladarlo en un incremento de los turistas y de la economía andaluza.

-Dos tercios de los turistas que visitan Andalucía son españoles. ¿Ha visto más animado a viajar al mercado nacional?

-Sí. Hemos visto que ese turista nacional sigue apostando por Andalucía, que sigue siendo uno de los destinos que causan más curiosidad y expectativas. Aunque estamos teniendo crecimientos superiores en el turismo internacional que en el nacional, hay que considerar que partimos de una cifra muy alta y que nuestro trabajo es consolidar ese liderazgo en el turismo nacional y seguir creciendo en el internacional.

-28,2 millones de turistas y 51 millones de pernoctaciones el año pasado. Ya hay cierto hartazgo de hablar de récord, pero el año fue histórico.

-Sí. Nunca habíamos visto esos datos en la serie histórica ni supongo que antes de 1999 los tuviéramos. Nuestros dos retos son consolidar los crecimientos de años anteriores y la creación de empleo. Si se crea riqueza en torno al turismo, tiene que ser una industria que genere empleo de calidad y estable. No puede ser precario, porque eso debilita la calidad del destino. Los profesionales se tienen que sentir orgullosos de su trabajo, verse bien remunerados, con condiciones laborales dignas.

-Ése ha sido uno de los mensajes más lanzados estos días tanto por usted como por la presidenta de la Junta, Susana Díaz. ¿Qué va a hacer la Junta para conseguirlo?

-Le hemos pedido al Gobierno central que rebaje las cotizaciones en la Seguridad Social a los establecimientos que abran en temporada baja. Por nuestra parte, vamos a pedir que el empleo sea uno de los condicionantes a la hora de plantear incentivos a empresas andaluzas turísticas. El mantenimiento del empleo, acogerse a convenios colectivos o apostar por la estabilidad se verá recompensado a la hora de obtener incentivos de la Consejería.

-Usted habla continuamente con los empresarios. ¿Les ve motivados para mejorar la calidad del empleo?

-La mayoría de los empresarios andaluces saben que la calidad en el empleo genera calidad en la oferta y están comprometidos. Prueba de ello fue la alianza por el turismo innovador y competitivo de Andalucía, en la que empresarios y sindicatos pusieron la calidad y la estabilidad del empleo como una de las bases del desarrollo del turismo en Andalucía. Le exigimos más compromiso y complicidad a los empresarios a la hora de buscar empleo de calidad, pero la mayoría sí tiene una apuesta decidida por hacerlo. Eso mejora la competitividad. El que no lo hace, acogiéndose a la reforma laboral, está dentro de la legalidad pero no creo que sea un comportamiento ético con el esfuerzo que está haciendo la sociedad por traer más turismo.

-Volviendo a los números, Susana Díaz estimó el miércoles un aumento del 5% de turistas para este año. ¿Hasta dónde se puede llegar?

-No hay tope. Tenemos el objetivo de alcanzar los 30 millones en 2020 con un 3,5% de crecimiento en nuestros mercados tradicionales, pero tenemos como objetivo que ese incremento se reparta tanto territorialmente como temporalmente. Andalucía puede asumir más turistas siempre que sepamos repartirlos. Que vengan a toda Andalucía y todo el año. Esa es la capacidad que tiene Andalucía para crecer y para eso tenemos que hacer esfuerzos como el que hemos hecho en la presentación del plan especial de promoción de la costa tropical o el año pasado en el levante almeriense.

-En el sector hay profesionales que hablan de turistas prestados de otros destinos inseguros y otros que defienden que el crecimiento viene básicamente por la oferta existente. ¿Qué opina usted?

-Tenemos una buena oferta. En 2015 y 2016 hemos superado los turistas previos a la crisis y no eran turistas prestados, sino nuestros que habían dejado de venir por la crisis. Tenemos un tipo de turista fiel y otro que no es prestado ni no prestado. El que quiere ver una pirámide tiene que ir a Egipto, pero le estamos ofreciendo atractivos para que venga a Andalucía y la vea. Y, sobre todo, que cuando alguien venga se le quede la conciencia de que le quedan por ver cosas y quiera repetir.

-El grado de satisfacción y recomendación del turista suele ser muy alto en Andalucía.

-Sí, vemos que en todos los rankings hay destinos andaluces que son recomendables a nivel nacional e internacional y que la satisfacción del turista es muy alta por las infraestructuras, la oferta complementaria, porque descubren cosas aquí que no esperaban cuando vinieron. Eso es una ventaja competitiva que tiene Andalucía.

-Termina Fitur. El siguiente gran hito es la ITB de Berlín en marzo. ¿Qué expectativas tiene?

-Queremos acompañar a las empresas y hacer acciones a público directo. Hemos segmentado bien los mercados, llegamos justo a lo que demanda cada uno y a Berlín vamos a ir promoviendo el turismo cultural o el turismo de raíces, porque no sólo hay que buscar una motivación vacacional sino también emocional para captar turistas.